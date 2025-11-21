«Акрон» обыграл «Сочи», уступая по ходу матча со счетом 0:2

1763745990

сегодня, 20:26

Тольяттинский «Акрон» со счетом 3:2 победил «Сочи» в домашнем матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

По ходу игры «Акрон» уступал со счетом 0:2. В составе команды голами отметились Дмитрий Пестряков (63-я, 65-я минуты) и Марат Бокоев (80). У «Сочи» отличились Антон Зиньковский (35) и Игнасио Сааведра (56).

«Акрон» не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд, последнее поражение тольяттинцы потерпели 27 сентября в игре с грозненским «Ахматом» (0:3). «Сочи» проиграл третий матч РПЛ подряд, ранее команда уступила «Оренбургу» (1:3) и «Ростову» (0:1).