«Акрон» обыграл «Сочи», уступая по ходу матча со счетом 0:2

Тольяттинский «Акрон» со счетом 3:2 победил «Сочи» в домашнем матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
По ходу игры «Акрон» уступал со счетом 0:2. В составе команды голами отметились Дмитрий Пестряков (63-я, 65-я минуты) и Марат Бокоев (80). У «Сочи» отличились Антон Зиньковский (35) и Игнасио Сааведра (56).
«Акрон» не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд, последнее поражение тольяттинцы потерпели 27 сентября в игре с грозненским «Ахматом» (0:3). «Сочи» проиграл третий матч РПЛ подряд, ранее команда уступила «Оренбургу» (1:3) и «Ростову» (0:1).
«Акрон» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 21 очко. У «Сочи» 8 очков и предпоследнее, 15-е место. В следующем туре «Акрон» 29 ноября дома сыграет с «Пари Нижний Новгород», «Сочи» 1 декабря примет махачкалинское «Динамо».
Всё таки видно, что полено - даже не половина, а 3/4 команды.
Молодцы!
А Сочи (Крылья Советов) и Осинкина очень жаль.
Те же ошибки в обороне, точнее, НЕУМЕНИЕ ОБОРОНЯТЬСЯ.
И Ломаев, прямо как в КС ранее, опять косяк в моменте с 3-м голом допустил.
Правда, думаю, там ему ещё помог упасть свой же защитник.
