«Акрон» обыграл «Сочи», уступая по ходу матча со счетом 0:2

сегодня, 20:26
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)3 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Тольяттинский «Акрон» со счетом 3:2 победил «Сочи» в домашнем матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

По ходу игры «Акрон» уступал со счетом 0:2. В составе команды голами отметились Дмитрий Пестряков (63-я, 65-я минуты) и Марат Бокоев (80). У «Сочи» отличились Антон Зиньковский (35) и Игнасио Сааведра (56).

«Акрон» не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд, последнее поражение тольяттинцы потерпели 27 сентября в игре с грозненским «Ахматом» (0:3). «Сочи» проиграл третий матч РПЛ подряд, ранее команда уступила «Оренбургу» (1:3) и «Ростову» (0:1).

«Акрон» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 21 очко. У «Сочи» 8 очков и предпоследнее, 15-е место. В следующем туре «Акрон» 29 ноября дома сыграет с «Пари Нижний Новгород», «Сочи» 1 декабря примет махачкалинское «Динамо».

sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 23:16
Цена его 1,5 млн и контракт до 31 декабря 2026 года! Так что копейки Акрон заработает если не переподпишет!
ABir
ABir
сегодня в 22:38
Трудно играть в футбол очень трудно. Вжиться и тренироваться там трудно по определению—
shlomo
shlomo
сегодня в 22:38
Дай Бог чтобы остальные матчи были бы такими...
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 22:34
Дзюба вышел и зарешал
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:21
первый гол Пестрякова просто бомба домашняя заготовка
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:19
Краснодар, Зенит, ЦСКА мимо Пестрякова не пройдут.
думаю, зимой или летом , но Акрон заработает хорошие деньги.
ysbx5zz82cuj
ysbx5zz82cuj
сегодня в 21:52
Дзюба сказал своё веское слово, дважды стал ассистентом
Alex_67
Alex_67
сегодня в 21:35
Жаль Дзюба свой гол не забил... Значит ещё забьёт.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 21:31
Акрон совершил небольшой футбольный подвиг, а может и большой?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:11, ред.
Сочи наверно покинут лигу...коль с 0:2 домой без очков уезжают....
Акрон конечно молодцы....13 очков из 15-ти за последние 5 игр....добротный результат....
Вот что только одно присутствие Дзюбы делает....на лавке...на тренировке...
Акрон в верхней части таблицы вполне заслуженно...
6 игр без поражений к ряду (4 победы и 2 ничьи) - думаю Акрон на этом не остановится....(Семаку не расслабляться...в последний день перед отпуском...Дзюба может готовить сюрприз))))
Futurista
Futurista
сегодня в 21:08
Дзюбиньо вышел и зарешал на классе 2 голевые)...
derrik2000
derrik2000
сегодня в 20:55
Качество игры, конечно, так себе, но воля к победе и Пестряков - отлично!
Всё таки видно, что полено - даже не половина, а 3/4 команды.
Молодцы!
А Сочи (Крылья Советов) и Осинкина очень жаль.
Те же ошибки в обороне, точнее, НЕУМЕНИЕ ОБОРОНЯТЬСЯ.
И Ломаев, прямо как в КС ранее, опять косяк в моменте с 3-м голом допустил.
Правда, думаю, там ему ещё помог упасть свой же защитник.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 20:53
ИнтЭрЭсный, как на мой взгляд, диалог в начале матча произошел между комментаторами. А был он по поводу качества газона (примерно):" :6 ноября толпы фитнес-вумен в разной спортивной обуви по сути уничтожали футбольное поле. Неужто не было в Самаре другого места? Агрономам, после данного мероприятия приводившим газон в порядок, буквально по травинке высаживая, нужно памятник поставить." Министра спорта, так сильно радеющего о футболе, данный вопрос не интересует? Ну это в качестве лирического отступления. Ну а по матчу, то ничуть не пожалел, что посмотрел. Довольно таки событийный матч получился, да еще драматургия какова. После перерыва Тедеев тройной заменой, как сказал один из комментаторов, "вернул "Акрон" к заводским настройкам." Пестряков первый ответный гол отменным ударом положил. Как угодно можно относится к Дзюбе, тем не менее выйдя на замену свое дело сделал, две голевых отдал. В итоге для "Сочи" условно "солнечные" 2-0 превратились в " пасмурные" 2-3. В общем болельщиков "Акрона" с победой, болельщикам "Сочи" надежды и терпения. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:47
Пестряков молодец, особенно в первом голе!! С победой Акрон
112910415
112910415
сегодня в 20:46
вот это перестрелка !
shlomo
shlomo
сегодня в 20:44
Ну что .... Потрясающий камбэк Акрона! ...... второй тайм получился просто великолепным..... сначала "барсы" удвоили своё преимущество в счёте, а потом на поле появился Дзюба, и начался камбэк тольяттинской команды ( 37-летний нападающий сделал две голевые передачи) .... а вот главным героем поединка стал не он, а Дмитрий Пестряков забил два шикарных мяча и помог своей команде одержать победу.... давно не видел такого матча...
1viking17
1viking17
сегодня в 20:42
МОЛОДЦЫ!!! С красивой победой и с красивым голом!!!
