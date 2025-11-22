В ЦСКА ждут разбирательства в отношении избивших болельщика клуба

1763844763

вчера, 23:52

Московский футбольный клуб ЦСКА ждет оперативного разбирательства со стороны правоохранительных органов в отношении фанатов «Спартака», избивших болельщика армейцев. Об этом в своем Telegram-канале заявил директор по коммуникациям ЦСКА .

В субботу «Спартак» со счетом 1:0 обыграл ЦСКА в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Встреча прошла на домашнем стадионе красно-белых.

«Ждем оперативного разбирательства со стороны коллег и правоохранительных органов с применением справедливых санкций по отношению к напавшим. Удивительно, как случившееся стало возможным на матче РПЛ . Тем более, по нашей информации, схожие инциденты имели место быть и во время матча на центральных трибунах. Требуем привлечения к ответственности нарушителей и готовы оказать всю необходимую помощь нашим пострадавшим болельщикам», — написал Брейдо.