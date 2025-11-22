Top.Mail.Ru
 
 
 
В ЦСКА ждут разбирательства в отношении избивших болельщика клуба

вчера, 23:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Московский футбольный клуб ЦСКА ждет оперативного разбирательства со стороны правоохранительных органов в отношении фанатов «Спартака», избивших болельщика армейцев. Об этом в своем Telegram-канале заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

В субботу «Спартак» со счетом 1:0 обыграл ЦСКА в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Встреча прошла на домашнем стадионе красно-белых.

«Ждем оперативного разбирательства со стороны коллег и правоохранительных органов с применением справедливых санкций по отношению к напавшим. Удивительно, как случившееся стало возможным на матче РПЛ. Тем более, по нашей информации, схожие инциденты имели место быть и во время матча на центральных трибунах. Требуем привлечения к ответственности нарушителей и готовы оказать всю необходимую помощь нашим пострадавшим болельщикам», — написал Брейдо.

«Спартак» набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками располагается на 2-й строчке.

