«Динамо» не платило неустойку бывшему главному тренеру Карпину

1763916461

сегодня, 19:47

Московский футбольный клуб «Динамо» не платил неустойку бывшему главному тренеру команды Валерию Карпину, так как он покинул пост по собственному желанию. Об этом журналистам сообщил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

Карпин покинул пост главного тренера «Динамо» 17 ноября. Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых является Ролан Гусев.

«Карпин изъявил желание покинуть клуб, это было в понедельник, все было быстро оформлено, все об этом узнали. Неустойка? Это решение тренера, какая может быть неустойка», — сказал Пивоваров.

«Я довольно много общался с Валерием Георгиевичем. Вы лучше ему вопросы задавайте, его решение. Думаю, что были для этого предпосылки, много факторов было. Решение было достаточно неожиданным, ждали, что он вернется и будет готовить команду», — добавил генеральный директор «Динамо».

В первом матче после ухода Карпина московское «Динамо» в 16-м туре Мир — Российской премьер-лиги обыграло «Динамо» из Махачкалы со счетом 3:0. Столичная команда набрала 20 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице.