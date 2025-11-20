Top.Mail.Ru
 
 
 
Ролан Гусев рассказал, что никаких напряженностей в «Динамо» не было

сегодня, 14:12

Никакой напряженной атмосферы в московском «Динамо» незадолго до ухода Валерия Карпина с поста главного тренера не было. Об этом журналистам рассказал исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев.

В понедельник Карпин объявил об уходе из клуба, чтобы сосредоточиться на работе главным тренером в сборной России.

«Никаких напряженностей не было, абсолютно все нормально коммуницировали. Главное, кривить душой не буду, для таких больших клубов, как „Динамо“, в первую очередь результат. Так во всем мире, не только в „Динамо“ — это законы, писанные в футболе, и они еще не скоро поменяются», — сказал Гусев.

«Динамо» после 15 туров набрало 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги. Бело-голубые не могут победить в чемпионате на протяжении пяти матчей. В следующем туре столичная команда 23 ноября примет «Динамо» из Махачкалы.

96xeepmdng4w
96xeepmdng4w
сегодня в 15:54
Посмотрим теперь какой из Гусева тренер
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:40, ред.
Пока Гусев в составе Тренерского штаба Динамо, тем более сейчас, когда он возглавил его, пусть и временно, мы не услышим от него никакого негатива и всех подробностей последних событий произошедших в клубе. Сейчас, когда ему предоставили второй шанс проявить себя на посту Главного тренера, Ролану Александровичу придётся держать экзамен на профпригодность не только как футбольный тактик и стратег, но и как мотиватор, психолог и педагог, потому как положение команды в турнирной таблице негативно сказалось и на моральном состоянии игроков команды, и возможно с кем-то придётся поработать индивидуально, а может даже и с каждым в отдельности.
Болейте за своих, а не против чужих!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:32
Истинную причину ухода решили держать в тайне.
