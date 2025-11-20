Ролан Гусев рассказал, что никаких напряженностей в «Динамо» не было

1763637130

сегодня, 14:12

Никакой напряженной атмосферы в московском «Динамо» незадолго до ухода Валерия Карпина с поста главного тренера не было. Об этом журналистам рассказал исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» .

В понедельник Карпин объявил об уходе из клуба, чтобы сосредоточиться на работе главным тренером в сборной России.

«Никаких напряженностей не было, абсолютно все нормально коммуницировали. Главное, кривить душой не буду, для таких больших клубов, как „Динамо“, в первую очередь результат. Так во всем мире, не только в „Динамо“ — это законы, писанные в футболе, и они еще не скоро поменяются», — сказал Гусев.

«Динамо» после 15 туров набрало 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги. Бело-голубые не могут победить в чемпионате на протяжении пяти матчей. В следующем туре столичная команда 23 ноября примет «Динамо» из Махачкалы.