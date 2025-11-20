Top.Mail.Ru
 
 
 
Овчинников возглавит клубную академию «Локомотива»

вчера, 18:06

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников покинул Российский футбольный союз (РФС) и продолжит работу в московском «Локомотиве». Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Овчинников работал на должности начальника отдела подготовки тренеров академии РФС.

Генеральный секретарь организации Максим Митрофанов поблагодарил Овчинникова за проделанную работу и пожелал удачи на новом месте. «Мы благодарим Сергея Ивановича за очень масштабную и честную работу, которую он проделал в академии РФС. Его опыт, знания и внимание к нашим тренерам стали важной частью развития нового вектора образования. Мы с уважением относимся к решению Сергея продолжить путь в „Локомотиве“, с которым связаны самые яркие страницы его игровой карьеры. Искренне желаем удачи и ярких достижений на новом жизненном этапе», — сказал Митрофанов.

Овчинникову 55 лет, он выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», а также за португальские «Бенфику», «Порту» и «Алверку», сухумское «Динамо». Всего за «Локомотив» Овчинников провел 366 матчей, что является четвертым результатом в истории клуба, а также рекордные 157 раз сыграл на ноль. В составе железнодорожников он дважды стал чемпионом России, по два раза выиграл кубок и суперкубок страны.

b26ft3stahmv
b26ft3stahmv
вчера в 22:23
Босса с возвращением в родной клуб!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:10
У Локо одна из лучших академий. Опыт Овчинникова не помешает
shlomo
shlomo
вчера в 20:12
Ну что..... главное НЕ НАВРЕДИТЬ... посмотрим что навоюет....
shur
shur ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 20:08
...и Он сделал предложение самому себе,от которого не смог
отказаться!!! Welcome ту Паровоз,мистер Босс!!!
Vilar
Vilar ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:09
Теперь Митрофанов забеспокоился, есть, реаниматор РФС: деловой и не смеётся.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 18:56
Для шутки не смешно, для дела совсем плоховато
Vilar
Vilar
вчера в 18:52
Ну, вот, а ноем нет тренеров, оказывается Овчинников: в академии проделал очень масштабную и честную работу. Имеет огромный опыт, знания, проявил внимание к нашим тренерам и стал важной частью развития нового вектора образования. В таком случае, надо срочно садится за написание кандидатской диссертации, на тему: "Как внедрить важную частью развития нового вектора образования в клубе". Кстати, может быть, по этому, вернулся в клуб, чтобы научить Галактионова внедрять новый вектор.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:39
Лучше готовить футболистов, чем тренеров. Попадётся такой, как Карпин — на занятия не ходит, а лицензию ему выдай... А потом сиди и мучайся, наблюдая, как недоучка позорит Академию РФС, Кстати, неплохо бы узнать, кто в декабре 2010 года подписал лицензию Категории Pro Карпину Валерию Георгиевичу? Просто посмотреть в глаза этому человеку.
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:15
Логичное решение для Овчинникова. Он всё-таки человек «Локомотива», и возвращение в клуб, где прошла большая часть его карьеры, выглядит абсолютно естественно. В РФС он тоже работал не зря — видно, что Митрофанов его уважает и отмечает реальный вклад. Но работа в живой клубной структуре, а не в административных кабинетах — это, видимо, то, что ему ближе.
