Овчинников возглавит клубную академию «Локомотива»

1763651179

вчера, 18:06

Бывший вратарь сборной России покинул Российский футбольный союз ( РФС ) и продолжит работу в московском «Локомотиве». Об этом сообщила пресс-служба РФС .

Овчинников работал на должности начальника отдела подготовки тренеров академии РФС .

Генеральный секретарь организации Максим Митрофанов поблагодарил Овчинникова за проделанную работу и пожелал удачи на новом месте. «Мы благодарим Сергея Ивановича за очень масштабную и честную работу, которую он проделал в академии РФС . Его опыт, знания и внимание к нашим тренерам стали важной частью развития нового вектора образования. Мы с уважением относимся к решению Сергея продолжить путь в „Локомотиве“, с которым связаны самые яркие страницы его игровой карьеры. Искренне желаем удачи и ярких достижений на новом жизненном этапе», — сказал Митрофанов.

Овчинникову 55 лет, он выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», а также за португальские «Бенфику», «Порту» и «Алверку», сухумское «Динамо». Всего за «Локомотив» Овчинников провел 366 матчей, что является четвертым результатом в истории клуба, а также рекордные 157 раз сыграл на ноль. В составе железнодорожников он дважды стал чемпионом России, по два раза выиграл кубок и суперкубок страны.