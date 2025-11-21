Top.Mail.Ru
 
 
 
Степашин назвал условие утверждения Гусева главным тренером «Динамо»

сегодня, 19:24

Член совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин пообещал оставить Ролана Гусева на посту главного тренера команды, если под его руководством она выиграет оставшиеся четыре официальных матча в 2025 году. Комментарий Степашина приводит пресс-служба бело-голубых.

«Я бы хотел, чтобы вы поддержали Гусева и его команду. Если мы выиграем четыре матча, даю слово офицера — будем работать вместе. Вспомните, что вы футболисты, что вы мужики. И у нас на футбольном поле нет национальностей — мы „Динамо“, это самое главное», — сказал Степашин.

Гусеву 48 лет, он работает в тренерском штабе «Динамо» с июня 2023 года. В качестве футболиста Гусев выступал за московские «Динамо», ЦСКА, украинские «Днепр» и «Арсенал». В составе ЦСКА он трижды стал чемпионом России, четыре раза побеждал в кубке и дважды — в суперкубке страны. В сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.

«Динамо» после 15 туров набрало 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). В 2025 году в чемпионате бело-голубым осталось провести встречи с махачкалинским «Динамо» (23 ноября), грозненским «Ахматом» (30 ноября) и московским «Спартаком» (6 декабря). В Фонбет — Кубке России динамовцы сыграют с петербургским «Зенитом» в ответном матче 1/4 финала «пути РПЛ» (27 ноября).

Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shur (раскрыть)
сегодня в 23:14
Дорогой, извини меня пожалуйста, но видимо в силу моего возраста глубинный смысл твоего ответа до меня не дошел. Нельзя ли нет метафорично и аллегорично. Попроще. Заранее благодарен
shlomo2
shlomo2
сегодня в 22:40
Будем теперь посмотреть что получится...
shur
shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 22:23
...при всём уважении, а мы тут все вместе стояли и свечку держали!!! Как бы то не было, всё что не делается либо,либо...!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 22:19
Ваня, ты прав . От него ничего не зависит, как и от наблюдательного Совета, куда он входит. Есть Совет директоров, а это совсем иное. А если проще, то ...Хлестаков
shur
shur ответ xxf7u4cmj86x (раскрыть)
сегодня в 22:19, ред.
... а как Гусь,будучи игроком, своих же динамовцев мочил в дерби за ЦСКА,забыли?! Те ещё условия были,справился!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shur (раскрыть)
сегодня в 22:16
Все гораздо проще. Его никто по поводу Карпина и не спрашивал. Там еще Лещенко есть такой же балабол советник.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 22:14
Он "взялся " за Динамо, т.е. влез в наблюдательный совет уже более 10 лет назад. Реально ни этот совет, ни тем более Степашин никакого реального веса в управлении фк Динамо не имеют. Банк ВТБ не та структура, котолря нуждается в советах по управлению футболом. Это обычный достаточно старый балабол, который до назначения в МВД РФ, как и все питерские болел за Зенит, а потом по долгу службы "заболел" за Динамо. Ясно, что ни Ролан Гусев, ни футболисты не восприняли эти слова так, как хотелось бы Степашину. А в глубине души кто то из них подумал...."Хлестаков"....
shur
shur ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 22:13
...по зиме не дают,а вдруг весной растает...???!!!
shur
shur ответ Храневец (раскрыть)
сегодня в 22:10
...Поддерживаю! Но тогда вопрос, на хр-на он Карпина назначал,на что расчитывал? Или чуйка подвела!!!!! Теперь с Гусевым по тонкому льду!!!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 22:05
Хорошая была у Степашина карьера, военно-политическая. Если говорить словами из песни он замполит, политрук, а по прежнему комиссар. А в каких легендарных учебных заведениях он учился? Странно, как с его опытом, в Динамо проскочил Карпин. Может он просто не тем людям поручил искать тренера? Теперь сам занимается. Зачем-то дал "Слово офицера", ввернул для пафоса, а ведь это является серьёзной клятвой? Мне сразу вспомнился герой известного сериала офицер МВД Рыданов — он "Слово офицера" давал в каждой серии. Впрочем Степашин очень серьёзный человек, раз взялся за Динамо, должен быть толк.
sv_1969
sv_1969 ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 21:10
Наверное Боре наливал мало))
Futurista
Futurista
сегодня в 21:09
Одного гуся мало...нужны и яблочки)...
Vilar
Vilar
сегодня в 21:07, ред.
Такое условие выглядит, как шантаж. Мелковато, для члена директоров московского футбольного клуба «Динамо». Если вспомнить ближайшую российскую историю, то г-н Степашин перед тем, как стать председателем правительства, был врио 12—19 мая 1999г., интересно, какие условия ставил Ельцин перед ним, но проработал он до августа 1999г.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 21:02
И 50% очков не наберут.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:57
Хочется пожелать успехов Ролану и Динамо
Храневец
Храневец
сегодня в 20:54
Считаю ,что Степащин редкий из руководства ,который душой болеет за Динамо и за дело !Помню его еще когда Жоре Ярцеву на Динамо саблю вручал на День Рождения .Поздравлял Толстых ,недалеко сидел ныне покойник болела Динамо Добрынин Слава ! То ли 1998 то ли 1999?
Сп62
Сп62
сегодня в 20:38
Если выиграет все четыре матча, ему героя надо давать.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 20:18
Во-первых – Ух ты! Во-вторых – стало виднее кто ещё влияет и принимает решения в Динамо. И в третьих – вопрос – если 1 ничейку зацепят из 4-х матчей – что тогда…
particular
particular
сегодня в 20:11
Подход чиновника, разбавленный словом офицера и приправленный надеждой на спортивные успехи... Однако, время кнута и пряника упущено...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:58
Сложно будет выиграть все четыре.... но невозможного не бывает.... а вдруг.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 19:50
Слово офицера это круто , но и условия еще круче...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 19:37
"Слово офицера" звучит много обещающе, но как будто от Степашина зависят все кадровые решения в фк Динамо.
xxf7u4cmj86x
xxf7u4cmj86x
сегодня в 19:37, ред.
Считаю условия чересчур жёсткие, у Карпина таких не было
