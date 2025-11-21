Степашин назвал условие утверждения Гусева главным тренером «Динамо»

1763742253

Член совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» пообещал оставить на посту главного тренера команды, если под его руководством она выиграет оставшиеся четыре официальных матча в 2025 году. Комментарий Степашина приводит пресс-служба бело-голубых.

«Я бы хотел, чтобы вы поддержали Гусева и его команду. Если мы выиграем четыре матча, даю слово офицера — будем работать вместе. Вспомните, что вы футболисты, что вы мужики. И у нас на футбольном поле нет национальностей — мы „Динамо“, это самое главное», — сказал Степашин.

Гусеву 48 лет, он работает в тренерском штабе «Динамо» с июня 2023 года. В качестве футболиста Гусев выступал за московские «Динамо», ЦСКА , украинские «Днепр» и «Арсенал». В составе ЦСКА он трижды стал чемпионом России, четыре раза побеждал в кубке и дважды — в суперкубке страны. В сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА .