Романов заявил, что его жизнь не изменилась после назначения в «Спартак»

вчера, 17:22

Жизнь Вадима Романова не изменилась после назначения исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака». Об этом Романов рассказал журналистам.

«Спартак» объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера 11 ноября. Исполняющим обязанности был назначен Романов.

«Пока жизнь никак не изменилась. От результатов будет зависеть. Я и так работаю много, мы приезжаем к 7:00, уезжаем в 18:00. В принципе, работы достаточно. Первая неделя достаточно объемная, нужно много сделать, проанализировать, много внесли в тренировочный процесс, — сказал Романов. — Много индивидуальных бесед с футболистами. Но мы так всегда работаем, пока сплю нормально».

«Стресс всегда есть, это футбол, „Спартак“, волнение есть, в предвкушении большого матча, важного отрезка», — добавил он.

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября на «Лукойл-Арене». В первом круге ЦСКА на своем поле оказался сильнее со счетом 3:2.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:21
Мне понравилось как и что он сказал. Спокойно и без пафоса . И никакого пижонства. Это хорошо
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:21, ред.
Удачи тебе Романов с твоей царской фамилией...!...
Муравьед
Муравьед ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:12
И 6 место в турнирной таблице по-любому не изменится
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 18:40
Первый раз тренирует став главным и сразу дерби,ох как ему не сладко сейчас.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:38, ред.
Жизнь Спартака скорее всего тоже не изменится после этого назначения. Один плюс очевидный вижу - на перевод не будет время на пресс-конференциях тратиться и стульев меньше надо с микрофонами.
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:17
Работа тренера — всегда стресс, тем более в «Спартаке». Хорошо, что Романов держится спокойно и не делает вид, что всё изменилось мгновенно. Видно, что человек привык много работать, а не устраивать шоу. Теперь всё решат результаты — и матч с ЦСКА, конечно, станет первым настоящим тестом.
kqe7gav3tn5q
kqe7gav3tn5q
вчера в 18:14
В этом туре болею за Спартак, но надежды шаткие.
112910415
112910415
вчера в 17:57
изволь соблюсти традицию первого матча с новым тренером !
Гость
