Романов заявил, что его жизнь не изменилась после назначения в «Спартак»

Жизнь Вадима Романова не изменилась после назначения исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака». Об этом Романов рассказал журналистам.
«Спартак» объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера 11 ноября. Исполняющим обязанности был назначен Романов.
«Пока жизнь никак не изменилась. От результатов будет зависеть. Я и так работаю много, мы приезжаем к 7:00, уезжаем в 18:00. В принципе, работы достаточно. Первая неделя достаточно объемная, нужно много сделать, проанализировать, много внесли в тренировочный процесс, — сказал Романов. — Много индивидуальных бесед с футболистами. Но мы так всегда работаем, пока сплю нормально».
«Стресс всегда есть, это футбол, „Спартак“, волнение есть, в предвкушении большого матча, важного отрезка», — добавил он.
Матч 16-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября на «Лукойл-Арене». В первом круге ЦСКА на своем поле оказался сильнее со счетом 3:2.