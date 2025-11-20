Романов заявил, что его жизнь не изменилась после назначения в «Спартак»

1763648539

вчера, 17:22

Жизнь не изменилась после назначения исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака». Об этом Романов рассказал журналистам.

«Спартак» объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера 11 ноября. Исполняющим обязанности был назначен Романов.

«Пока жизнь никак не изменилась. От результатов будет зависеть. Я и так работаю много, мы приезжаем к 7:00, уезжаем в 18:00. В принципе, работы достаточно. Первая неделя достаточно объемная, нужно много сделать, проанализировать, много внесли в тренировочный процесс, — сказал Романов. — Много индивидуальных бесед с футболистами. Но мы так всегда работаем, пока сплю нормально».

«Стресс всегда есть, это футбол, „Спартак“, волнение есть, в предвкушении большого матча, важного отрезка», — добавил он.