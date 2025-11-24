Top.Mail.Ru
 
 
 
Мостовой назвал памятный момент в отношениях с Симоняном

сегодня, 11:58

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР Никита Симонян однажды попросил Александра Мостового сыграть в одном из выставочных матчей.

В 1998 году «Спартак» обыграл в выставочном матче киевское «Динамо» со счетом 3:2.

«Мы встречались с Никитой Павловичем Симоняном на торжественных мероприятиях. Самая памятная история связана с Матчем звезд в 1998 году между „Спартаком“ и киевским „Динамо“ — тогда я был еще действующим футболистом. Никита Павлович попросил меня приехать в Москву на второй матч. Лично обязал меня выйти на поле. В „Лужниках“ мы выиграли, я забил два мяча, хотя киевляне возмущались, что я и Игорь Шалимов были действующими. Никита Павлович был нашим тренером, лично звал. Безусловно, это легенда нашего спорта», — сказал Мостовой.

Симонян скончался в воскресенье на 100-м году жизни.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.

Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973). Симонян занимал должность первого вице-президента РФС с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимал до конца жизни. Несколько раз исполнял обязанности президента РФС.

