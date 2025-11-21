«Вольфсбург» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1763675405

сегодня, 00:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Вольфсбург» – «Байер», который состоится 22 ноября 2025 года.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» не лучшим образом проводит сезон и на данный момент занимает 14 место. Команда набрала восемь очков и отстает на один пункт сразу от двух соперников. В домашней игре с «Байером» на своем поле команда не является фаворитом, но вполне может создать проблемы «фармацевтам», которые уже не так сильны, как еще год-полтора назад.

7 ноября «Вольфсбург» проиграл на выезде «Вердеру» (1:2), а второго числа уступил «Хоффенхайму» (2:3).

«Байер»

«Байер» показывает не лучшие результаты с сильными соперниками, но обыгрывает середняков и аутсайдеров. Команда из Леверкузена на данный момент располагается на пятом месте с 20 баллами и отстает на один пункт от ближайшего соперника. В игре с «Вольфсбургом» гости постараются добиться победного результата, но даже ничья вряд ли станет большой катастрофой.

8 ноября «Байер» разгромил на своем поле «Хайденхайм» (6:0), а пятого числа команда обыграла в Лиге чемпионов «Бенфику» (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Вольфсбург» – 3.5

Ничья – 3.8

Победит «Байер» – 2

Статистика

«Вольфсбург» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Байер» одержал шесть выездных побед десяти последних встречах во всех турнирах

«Байер» выиграл три из пяти последних встреч с «Вольфсбургом» при двух ничьих

Прогноз

Поставить, на победу «Байера», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2. Предполагаем, что гости воспользуются не лучшей формой соперника и смогут набрать полноценные три балла.