Третьяк сообщил, что Симонян любил хоккей и болел за «Спартак»

1763974109

сегодня, 11:48

Олимпийский чемпион по футболу 1956 года любил ходить на хоккей, болел на играх за «Спартак». Об этом рассказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Симонян скончался в воскресенье на 100-м году жизни. В составе «Спартака» Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР .

«Он любил хоккей, приходил на матчи, болел за „Спартак“. Я его видел на трибунах, он приходил на турнир на приз „Известий“. Мы были во многих компаниях знаменитых спортсменов, легендарная личность, у меня с ним были очень хорошие отношения», — сказал Третьяк.

«Это был талантливый человек, профессионал своего дела, он пользовался большим уважением как у старшего поколения, так и у молодого. Молодые игроки его всегда уважали. Не всегда так бывает, когда руководителя уважают, потому что он действительно прожил интересную жизнь, посвятил себя полностью спорту, футболу. Николай Старостин, Симонян — это как Анатолий Тарасов и Аркадий Чернышев, которые останутся в памяти у всех. Его именем наверняка назовут какой-нибудь спортивный объект, учитывая, что это был неординарный человек», — добавил он.