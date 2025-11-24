Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Имя Симоняна навсегда останется в истории отечественного спорта — Дегтярев

сегодня, 10:02

Олимпийский чемпион по футболу 1956 года и лучший бомбардир московского «Спартака» Никита Симонян навсегда вписал свое имя в историю отечественного спорта. Такое мнение высказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.

«Вклад Никиты Павловича Симоняна в спорт был фундаментальным: олимпийский чемпион 1956 года, капитан сборной на первом для СССР чемпионате мира в 1958 году, где он забил исторический первый мяч, четырехкратный чемпион СССР как игрок „Спартака“ и лучший бомбардир клуба с 160 голами, — сказал Дегтярев. — После карьеры — успешный тренер, который дважды приводил „Спартак“ к золотым медалям, вел „Арарат“ к чемпионскому дублю, а затем долго служил на руководящих должностях в Российском футбольном союзе. Его жизнь — пример целеустремленности и любви к футболу. Легендарный статус Никиты Павловича навсегда останется в истории нашего спорта. От имени спортивного сообщества выражаю глубокие соболезнования родным, близким, футбольной семье».

Подписывайся в ВК
Все новости
Симоняна уважали все вне зависимости от клубных пристрастий — Дюков
Сегодня, 09:49
Галактионов рассказал, как он работает с новым гендиректором «Локомотива»
Вчера, 22:50
Мусаев считает закономерной ничью в матче «Локомотив» — «Краснодар»
Вчера, 22:24
Ролан Гусев: «Для „Динамо“ был важен результат»
Вчера, 22:01
Шпилевский о матче против «Зенита»: «Мы не наиграли на поражение»
Вчера, 19:31
Семак оценил победу над «Пари НН»: «Не самая лучшая наша игра»
Вчера, 18:30
 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 