1763967773

сегодня, 10:02

Олимпийский чемпион по футболу 1956 года и лучший бомбардир московского «Спартака» навсегда вписал свое имя в историю отечественного спорта. Такое мнение высказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.