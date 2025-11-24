Газзаев назвал Симоняна человеком-эпохой

1763968456

сегодня, 10:14

Лучший бомбардир московского «Спартака» и олимпийский чемпион 1956 года был человеком-эпохой, его уход является трагедией для всего мира. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России и ЦСКА .

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.

«Мы совсем недавно праздновали его 99-летие, виделись. Очень грустно, это глубочайшая трагедия не только для нашей страны, но и для всего мира, — сказал Газзаев. — Он внес огромный вклад в историю отечественного и мирового футбола. Настоящий патриот своей страны, легенда спорта, человек-эпоха, как Лев Яшин, Эдуард Стрельцов. Симонян — настоящий пример, как нужно служить своему отечеству, своей профессиональной деятельности».