Газзаев назвал Симоняна человеком-эпохой

сегодня, 10:14

Лучший бомбардир московского «Спартака» и олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян был человеком-эпохой, его уход является трагедией для всего мира. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев.

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.

«Мы совсем недавно праздновали его 99-летие, виделись. Очень грустно, это глубочайшая трагедия не только для нашей страны, но и для всего мира, — сказал Газзаев. — Он внес огромный вклад в историю отечественного и мирового футбола. Настоящий патриот своей страны, легенда спорта, человек-эпоха, как Лев Яшин, Эдуард Стрельцов. Симонян — настоящий пример, как нужно служить своему отечеству, своей профессиональной деятельности».

«Я очень тронут. Потому что в 1978 году будучи тренером сборной СССР он меня пригласил в национальную команду. Он сделал очень многое для моей начинающей карьеры. Спасибо ему за все. Невозможно передать словами масштаб потери для всего футбола в мире», — добавил Газзаев.

