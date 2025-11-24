Симоняна уважали все вне зависимости от клубных пристрастий — Дюков

1763966994

Лучшего бомбардира московского «Спартака» и олимпийского чемпиона 1956 года уважали все вне зависимости от клубных пристрастий. Такое мнение высказал президент Российского футбольного союза ( РФС ) .

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.

«Никита Павлович был великим человеком. Он внес огромный вклад в развитие отечественного спорта как футболист, тренер, руководитель, и до последних своих дней служил любимому делу, подавая пример многим поколениям, — сказал Дюков. — Про таких людей принято говорить — человек-эпоха. Его любили и уважали абсолютно все вне зависимости от клубных пристрастий — футболисты и тренеры, журналисты и болельщики».