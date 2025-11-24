Top.Mail.Ru
 
 
 
Симоняна уважали все вне зависимости от клубных пристрастий — Дюков

сегодня, 09:49

Лучшего бомбардира московского «Спартака» и олимпийского чемпиона 1956 года Никиту Симоняна уважали все вне зависимости от клубных пристрастий. Такое мнение высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.

«Никита Павлович был великим человеком. Он внес огромный вклад в развитие отечественного спорта как футболист, тренер, руководитель, и до последних своих дней служил любимому делу, подавая пример многим поколениям, — сказал Дюков. — Про таких людей принято говорить — человек-эпоха. Его любили и уважали абсолютно все вне зависимости от клубных пристрастий — футболисты и тренеры, журналисты и болельщики».

«Для всех нас Никита Павлович был мудрым наставником, и вчера наша спортивная семья осиротела. Его уход — это невосполнимая утрата не только для Российского футбольного союза, а для всей страны и всего мирового футбола. Мы посвятим ближайшие матчи Кубка России, РПЛ и ФНЛ его памяти. Скорбим вместе с близкими», — добавил Дюков.

