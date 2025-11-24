Top.Mail.Ru
 
 
 
Никита Симонян был и остается для Абхазии родным человеком — Гунба

сегодня, 11:12

Президент Абхазии Бадра Гунба выразил соболезнования семье легендарного футболиста «Спартака» Никиты Симоняна в связи с его смертью. Он подчеркнул, что Симонян был и остается для Абхазии родным человеком. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«С глубокой болью узнал об уходе человека, который был особенно дорог всем нам в Абхазии — не только как выдающийся футболист и тренер, но и как человек, чье детство прошло в Сухуме и чья судьба навсегда осталась связана с нашей страной. Для всего народа Абхазии Никита Симонян был и остается близким, родным человеком, которым мы искренне гордились», — говорится в соболезновании.

Президент отметил, что именно в Сухуме Симонян сделал свои первые шаги в футболе, был одним из лучших игроков легендарной команды «Динамо» Сухум. «И куда бы ни привела его дальнейшая жизнь, какую бы спортивную высоту он ни покорил, а его имя заслуженно стало легендарным, Никита Павлович всегда помнил об Абхазии. Он неизменно с теплотой говорил о Сухуме, интересовался судьбой Абхазии, поддерживал связь со своими корнями», — подчеркнул Гунба.

В знак глубокой признательности народа Абхазии и уважения ко вкладу и теплой привязанности к республике Симонян был награжден высшим орденом республики «Ахьдз-апша» (честь и слава) второй степени. «Светлая память Никите Павловичу — доброму, яркому, настоящему человеку, который оставил глубокий след и в истории спорта, и в сердцах людей», — говорится в соболезновании президента Абхазии.

Последний раз Симонян приезжал в Абхазию в апреле 2022 года.

