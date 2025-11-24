Фетисов отметил, что у Симоняна никогда не было врагов

1763970065

сегодня, 10:41

Олимпийский чемпион по футболу 1956 года Никита Симонян не имел врагов. Об этом рассказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни.