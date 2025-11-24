Жуков рассказал, что хранит особенную фотографию Никиты Симоняна

1763971744

сегодня, 11:09

Первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России, спартаковский болельщик хранит памятную фотографию лучшего бомбардира московского «Спартака» .

Симонян скончался в воскресенье на 100-м году жизни.

«Его фотография стоит у меня на работе — мы его награждали, когда ему было 90. Легенда российского футбола, совершенно замечательный человек, который сохранял в своем возрасте и трезвость ума, и спортивную форму, — сказал Симонян. — Для спартаковских болельщиков — это вообще абсолютно легендарный человек. Сколько поколений сменилось за это время. Я еще мальчиком маленьким был, начал смотреть футбол, когда Симонян играл в пятидесятые годы».