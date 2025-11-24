«Реал» не смог победить «Эльче»

1763935737

сегодня, 01:08

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Эльче» и «Реал» сыграли вничью. Игра завершилась со счетом 2:2.

Алейш Фебас вывел «Эльче» вперед на 53-й минуте, после чего Дин Хёйсен забил ответный гол на 78-й. Альваро Родригес на 84-й вновь обеспечил преимущество хозяевам, однако «Реал» снова отыгрался на 87-й благодаря Джуду Беллингему.

«Реал» имеет 32 очка и лидирует, опережая «Барселону» на 1 очко. «Эльче» идет 10-м с 16 очками.