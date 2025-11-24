Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2025/2026

«Реал» не смог победить «Эльче»

сегодня, 01:08
ЭльчеЛоготип футбольный клуб Эльче2 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Эльче» и «Реал» сыграли вничью. Игра завершилась со счетом 2:2.

Алейш Фебас вывел «Эльче» вперед на 53-й минуте, после чего Дин Хёйсен забил ответный гол на 78-й. Альваро Родригес на 84-й вновь обеспечил преимущество хозяевам, однако «Реал» снова отыгрался на 87-й благодаря Джуду Беллингему.

«Реал» имеет 32 очка и лидирует, опережая «Барселону» на 1 очко. «Эльче» идет 10-м с 16 очками.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Милан» одержал гостевую победу над «Интером»
Сегодня, 01:06
«Атлетико» одолел «Хетафе» в матче Ла Лиги
Вчера, 22:36
«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ
Вчера, 21:46
«Арсенал» разгромил «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии
Вчера, 21:23
Московское «Динамо» одержало победу в первом матче после ухода Карпина
Вчера, 19:32
«Зенит» обыграл «Пари НН» и вышел на первое место в чемпионате России
Вчера, 17:11
 
Сортировать
Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:29
Желаю всем прожить до 100 лет!
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:28
Эльче не смог удержать победный счёт. Всё же хозяева, всё же два раза вели в счёте.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:26
Знаю...
Легенда футбола СССР, чего уж там.
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:24
...Никита Палыч скончался,беда!!!
shur
shur
сегодня в 01:22
....никак не привыкну,что это совсем не тот Мадрид! Еле спаслись,еле ушли! А Алонсо всё со своим открытым ртом! Ловит
кайф от назначения,только вот шапка не тяжела! И это на кануне ЛЧ!!! Однако,всем одноклубникам спокойно ночи!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:19, ред.
Никогда не следил за Эльче, но то, что они сегодня вытворяли, мало не покажется. Прекрасные многоходовки, работа с мячиком, чистые подкаты/подстраховки, шикарный выбор позиции, прекрасные голы из позиционки (!!!) - всё было на пике возможностей и высоком уровне лучшей футбольной лиги Европы - Ла Лиги.

По моментам и игровому сценарию, да, Реал наиграл на победу, но я, чисто по человечески, этого не желал, что слава Господу и произошло, - уж больно жалко было ребят из провинции за такой футбол оставлять без балла в турнирную копилку...
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 01:10
Очко все таки увезли в Мадрид!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 