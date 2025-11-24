Месси первым из футболистов сделал 1 300 результативных действий за карьеру

1763958427

сегодня, 07:27

Аргентинский нападающий «Интер Майами» первым среди футболистов достиг отметки в 1 300 результативных действий за карьеру.

Данное достижение покорилось ему в четвертьфинальном матче плей-офф Главной футбольной лиги ( MLS ) против «Цинциннати» (4:0), в котором он отметился забитым мячом и тремя голевыми передачами.

За карьеру на счету аргентинца теперь 896 голов и 404 передачи. За испанскую «Барселону» форвард совершил 941 результативное действие, за «Интер Майами» — 117, за французский «Пари Сен-Жермен» — 66, за сборную Аргентины — 176. Для этого ему потребовалось 1 135 матчей.

Следующим соперником «Интер Майами» станет «Нью-Йорк Сити». Встреча пройдет в ночь на 30 ноября по московскому времени.