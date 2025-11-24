Top.Mail.Ru
 
 
 
Месси первым из футболистов сделал 1 300 результативных действий за карьеру

сегодня, 07:27
ЦинциннатиЛоготип футбольный клуб Цинциннати0 : 4Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси первым среди футболистов достиг отметки в 1 300 результативных действий за карьеру.

Данное достижение покорилось ему в четвертьфинальном матче плей-офф Главной футбольной лиги (MLS) против «Цинциннати» (4:0), в котором он отметился забитым мячом и тремя голевыми передачами.

За карьеру на счету аргентинца теперь 896 голов и 404 передачи. За испанскую «Барселону» форвард совершил 941 результативное действие, за «Интер Майами» — 117, за французский «Пари Сен-Жермен» — 66, за сборную Аргентины — 176. Для этого ему потребовалось 1 135 матчей.

Следующим соперником «Интер Майами» станет «Нью-Йорк Сити». Встреча пройдет в ночь на 30 ноября по московскому времени.

