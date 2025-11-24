1763968215

сегодня, 10:10

Олимпийский чемпион 1956 года был не только звездой отечественного футбола, но и человеком планетарного масштаба. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза .

Симонян скончался в возрасте 99 лет.

"Никита Павлович был не только звездой отечественного футбола, но и человеком планетарного масштаба. Мы с ним вместе были 45 лет, его прекрасно знал [Жоао] Авеланж (президент Международной федерации футбола ( ФИФА ) с 1974 по 1998 год — прим. источника), с ним дружил [Йозеф] Блаттер (президент ФИФА с 1998 по 2015 год), который подарил ему свои золотые часы, которыми Никита Павлович гордился, — сказал Колосков. — Его знал [Мишель] Платини (президент Союза европейских футбольных ассоциаций с 2007 по 2015 год). Буквально на последнем совете президент ФИФА [Джанни] Инфантино, которому я передал приглашение от него посетить его на 100-летие, ответил: «К Никите приеду обязательно».

«Я уже не говорю о легендарных футболистах Пеле, Бобби Чарльтоне, [Франце] Беккенбауэре — это люди, которые прекрасно его знали, относились к нему с глубочайшим уважением в первую очередь как к футболисту, ну и как к замечательному человеку», — добавил он.