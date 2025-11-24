Top.Mail.Ru
 
 
 
Никита Симонян был человеком планетарного масштаба — Колосков

сегодня, 10:10

Олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян был не только звездой отечественного футбола, но и человеком планетарного масштаба. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Симонян скончался в возрасте 99 лет.

"Никита Павлович был не только звездой отечественного футбола, но и человеком планетарного масштаба. Мы с ним вместе были 45 лет, его прекрасно знал [Жоао] Авеланж (президент Международной федерации футбола (ФИФА) с 1974 по 1998 год — прим. источника), с ним дружил [Йозеф] Блаттер (президент ФИФА с 1998 по 2015 год), который подарил ему свои золотые часы, которыми Никита Павлович гордился, — сказал Колосков. — Его знал [Мишель] Платини (президент Союза европейских футбольных ассоциаций с 2007 по 2015 год). Буквально на последнем совете президент ФИФА [Джанни] Инфантино, которому я передал приглашение от него посетить его на 100-летие, ответил: «К Никите приеду обязательно».

«Я уже не говорю о легендарных футболистах Пеле, Бобби Чарльтоне, [Франце] Беккенбауэре — это люди, которые прекрасно его знали, относились к нему с глубочайшим уважением в первую очередь как к футболисту, ну и как к замечательному человеку», — добавил он.

Колосков отметил, что работал с Симоняном с начала 1980-х годов. «Потом я его пригласил работать в РФС, и с 1992 года он был бессменным первым вице-президентом РФС. Личность легендарная, фантастическая. Мне не жалко никаких эпитетов, потому что его достижения уникальны, он состоялся как выдающийся человек в трех ипостасях: как спортсмен, тренер и руководитель. Его преданность, честность, масштабную личность трудно сопоставить с кем бы то ни было. Это человек с незапятнанной репутацией ни в чем: ни в быту, ни в спорте, ни в работе, ни в поведении, с высочайшей культурой, высочайшим уважением. У него было умение выслушать, он был потрясающим рассказчиком», — вспомнил Колосков.

