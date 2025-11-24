КДК РФС рассмотрит инцидент с дракой после матча РПЛ «Спартак» — ЦСКА

1763971317

сегодня, 11:01

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит инцидент с дракой болельщиков после матча 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) «Спартак» — ЦСКА . Об этом сообщил глава комитета .

В субботу «Спартак» дома со счетом 1:0 обыграл ЦСКА . Как сообщили в правоохранительных органах, несколько фанатов «Спартака» избили болельщика армейцев у трибуны B стадиона «Лукойл-Арена».