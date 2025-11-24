Top.Mail.Ru
 
 
 
КДК РФС рассмотрит инцидент с дракой после матча РПЛ «Спартак» — ЦСКА

сегодня, 11:01
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с дракой болельщиков после матча 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — ЦСКА. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В субботу «Спартак» дома со счетом 1:0 обыграл ЦСКА. Как сообщили в правоохранительных органах, несколько фанатов «Спартака» избили болельщика армейцев у трибуны B стадиона «Лукойл-Арена».

«По материалам СМИ рассмотрим инцидент, который произошел после матча „Спартак“ — ЦСКА. На заседание приглашены представители клубов, — сказал Григорьянц. — Также рассмотрим скандирования болельщиков красно-белых ненормативной лексики в адрес судьи и ЦСКА. А также скандирования ненормативной лексики и оскорбительных выражений с гостевой трибуны».

Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:18
Когда группа избивает одного это не драка,
ПОЗОР фанатам СпаМа !!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 11:50
О какой драке речь?! Толпой избить одного, это не драка, это позорный инцидент.
