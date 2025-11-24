Кисляк признан самым дорогим футболистом РПЛ по версии CIES

1763974001

Полузащитник московского ЦСКА признан самым дорогим игроком Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) по версии Международного центра спортивных исследований в футболе ( CIES ). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Стоимость 20-летнего игрока по версии CIES составляет €38-45 млн.

Второе место занимает 20-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков (€37-43 млн), третье — бразильский нападающий петербургского «Зенита» Педро (€25-29 млн). В сентябре CIES назвал Батракова самым дорогим игроком чемпионата России, оценив его стоимость в €43,9 млн.