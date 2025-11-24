Кисляк признан самым дорогим футболистом РПЛ по версии CIES

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк признан самым дорогим игроком Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES). Об этом сообщила пресс-служба организации.
Стоимость 20-летнего игрока по версии CIES составляет €38-45 млн.
Второе место занимает 20-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков (€37-43 млн), третье — бразильский нападающий петербургского «Зенита» Педро (€25-29 млн). В сентябре CIES назвал Батракова самым дорогим игроком чемпионата России, оценив его стоимость в €43,9 млн.
Кисляк является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел за клуб 24 матча в различных турнирах, отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. В 2025 году вместе с ЦСКА футболист выиграл Кубок и Суперкубок России.
Его агент Шпинев вывез -". Если бы вы знали, от каких предложений отказался Леша... $120 млн в год! Кто предлагал ему столько? Саудиты»)))
Поржал от души))
чем больше своих воспитанников, тем лучше для росс.футбола.
Удачных игр ребятам.
