Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Боруссия» Дортмунд – «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 00:00
«Боруссия» Дортмунд – «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд – «Штутгарт», который состоится 22 ноября 2025 года.

«Боруссия» Дортмунд

«Шмели» стараются не отставать от лидера, но уже проигрывают «Баварии» семь очков. Команда располагается на третьем месте и сыграют со «Штутгартом», с которым имеет очень плохую статистику личных встреч. Команды обе набрали по 21 баллу, и хозяева хотят прервать серию поражений с конкурентом и выйти вперед в турнирной таблице, оторвавшись на три пункта.

8 ноября «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Гамбургом» (1:1), а пятого числа крупно проиграла «Манчестер Сити» (1:4).

«Штутгарт»

«Штутгарт», как и «Боруссия» Дортмунд набрал 21 балл и надеется в очередной раз набрать очки с «Боруссией» Дортмунд, учитывая положительную статистику последних матчей. Коллектив играет на выезде и ставит задачу как минимум не проиграть в Дортмунде. Встреча будет максимально интересной и не заставит зрителей скучать, как на трибуне, так и у телевизионных экранов.

9 ноября «Штутгарт» обыграл «Аугсбург» (3:2), а 6 числа в Лиге Европы справился с «Фейеноордом» (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.75
  • Ничья – 4.1
  • Победят «Штутгарт» – 4.2

Статистика

  • «Боруссия» Дортмунд проиграла два из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Штутгарт» проиграл пять из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
  • «Боруссия» Дортмунд проиграла пять из десяти последних встреч со «Штутгартом»

Прогноз

Поставить, на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 4.1. Предполагаем, что в этот раз гостям не удастся набрать три очка, но и обыграть себя они не позволят, поделив очки.

 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 