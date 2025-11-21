«Боруссия» Дортмунд – «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1763672413

сегодня, 00:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд – «Штутгарт», который состоится 22 ноября 2025 года.

«Боруссия» Дортмунд

«Шмели» стараются не отставать от лидера, но уже проигрывают «Баварии» семь очков. Команда располагается на третьем месте и сыграют со «Штутгартом», с которым имеет очень плохую статистику личных встреч. Команды обе набрали по 21 баллу, и хозяева хотят прервать серию поражений с конкурентом и выйти вперед в турнирной таблице, оторвавшись на три пункта.

8 ноября «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Гамбургом» (1:1), а пятого числа крупно проиграла «Манчестер Сити» (1:4).

«Штутгарт»

«Штутгарт», как и «Боруссия» Дортмунд набрал 21 балл и надеется в очередной раз набрать очки с «Боруссией» Дортмунд, учитывая положительную статистику последних матчей. Коллектив играет на выезде и ставит задачу как минимум не проиграть в Дортмунде. Встреча будет максимально интересной и не заставит зрителей скучать, как на трибуне, так и у телевизионных экранов.

9 ноября «Штутгарт» обыграл «Аугсбург» (3:2), а 6 числа в Лиге Европы справился с «Фейеноордом» (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.75

Ничья – 4.1

Победят «Штутгарт» – 4.2

Статистика

«Боруссия» Дортмунд проиграла два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Штутгарт» проиграл пять из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

«Боруссия» Дортмунд проиграла пять из десяти последних встреч со «Штутгартом»

Прогноз

Поставить, на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 4.1. Предполагаем, что в этот раз гостям не удастся набрать три очка, но и обыграть себя они не позволят, поделив очки.