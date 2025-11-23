В «Акроне» оценили будущее молодых талантов команды

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал будущее молодых талантов команды.
В пятницу тольяттинцы обыграли «Сочи» (3:2), дубль у 18‑летнего воспитанника клуба Дмитрия Пестрякова. Также к матчам основного состава привлекаются 18‑летний Арсений Дмитриев и 19‑летний Никита Базилевский, а в кубковых играх выступает 19‑летний вратарь Игнат Тереховский.
Насколько тяжело будет удержать молодых игроков «Акрона»? Мне кажется, интерес есть ко всем талантливым молодым ребятам всегда, уже начиная с уровня Первой лиги и МФЛ.
В целом ребята у нас растут, развиваются, что немаловажно, поэтому нам с ними точно ещё по пути. Всем есть куда расти – и им, и нам.
Сейчас предложений нет. Мы планомерно двигаемся, работаем, что самое важное. Поэтому всё в процессе. У нас долгосрочные контракты со всеми молодыми футболистами, это политика клуба, поэтому мы в этом плане защищены максимально.