Soccer.ru
Россия. Премьер-Лига 2025/2026

В «Акроне» оценили будущее молодых талантов команды

сегодня, 18:34

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал будущее молодых талантов команды.

В пятницу тольяттинцы обыграли «Сочи» (3:2), дубль у 18‑летнего воспитанника клуба Дмитрия Пестрякова. Также к матчам основного состава привлекаются 18‑летний Арсений Дмитриев и 19‑летний Никита Базилевский, а в кубковых играх выступает 19‑летний вратарь Игнат Тереховский.

Насколько тяжело будет удержать молодых игроков «Акрона»? Мне кажется, интерес есть ко всем талантливым молодым ребятам всегда, уже начиная с уровня Первой лиги и МФЛ.

В целом ребята у нас растут, развиваются, что немаловажно, поэтому нам с ними точно ещё по пути. Всем есть куда расти – и им, и нам.

Сейчас предложений нет. Мы планомерно двигаемся, работаем, что самое важное. Поэтому всё в процессе. У нас долгосрочные контракты со всеми молодыми футболистами, это политика клуба, поэтому мы в этом плане защищены максимально.

