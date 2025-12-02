Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМолодёжьАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Сын победителя Лиги чемпионов Тьяго Силвы подписал контракт с «Челси»

02 декабря 2025, 09:25

Сын победителя Лиги чемпионов 2021 года в составе английского «Челси» бразильца Тиаго Силвы Исаго Силва подписал профессиональный контракт с лондонским клубом. Об этом сообщает пресс-служба «Челси».

О сроке контракта с футболистом, выступающим на позиции защитника, не сообщается.

Исаго Силве 17 лет. Он выступает в системе «Челси» с 13 лет. В текущем сезоне он провел один матч в составе команды «Челси» среди игроков до 18 лет.

Тиаго Силве 41 год, с 2024 года он выступает за бразильский «Флуминенсе», воспитанником которого он является. За «Челси» бразилец играл с 2020 по 2024 год, вместе с командой он стал обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира. Ранее он также выступал за итальянский «Милан» и французский «Пари Сен-Жермен», с «Миланом» Силва один раз выиграл чемпионат Италии, с ПСЖ он семь раз стал чемпионом Франции. В январе 2005 года Силва перешел из португальского «Порту» в московское «Динамо», однако не провел за бело-голубых ни одного матча из-за заражения туберкулезом. Силва не играл год, а в январе 2006 года присоединился к «Флуминенсе» в качестве свободного агента.

Подписывайся в ВК
Все новости
Шабаров оценил результаты турнира в Киргизии для молодежной сборной России
18 ноября
Капитан молодежной сборной России оценил условия турнира в Киргизии
18 ноября
Тульские власти хотят выстроить вертикальную систему подготовки футболистов
18 ноября
В школьную футбольную лигу в Дагестане входят около 300 тысяч детей
17 ноября
«Рубин» проводит служебную проверку по факту травмы 11-летней футболистки
17 ноября
Клубы РПЛ направили на развитие молодежи 15 млрд рублей за 3 года
05 ноября
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ Vilar (раскрыть)
02 декабря в 19:50
...главное папке про 2014 год не рассказывать, не расстраивать!
shur
shur ответ ZenCh1 (раскрыть)
02 декабря в 19:47, ред.
... ну если считать футбольное поле больничной койкой, то конечно
отыграл на все 100% (диагноз врагу не пожелаешь,озвучивать не буду, людей пугать!)...
gqnjyn3n7hkt
gqnjyn3n7hkt
02 декабря в 15:20
Отца высот он вряд-ли добьется, обычно детки не дотягивают
Vilar
Vilar
02 декабря в 14:17
Природа на детях отдыхает.
Goger90
Goger90
02 декабря в 12:21
Парень, который мог бы не появиться даже на свет, если бы не русские врачи.
CCCP1922
CCCP1922
02 декабря в 11:25
Отец много титулов выиграл...
5wgfewdjsg78
5wgfewdjsg78
02 декабря в 11:10
Скорее всего будет мыкаться по арендам, пока вовсе не продадут.
ZenCh1
ZenCh1
02 декабря в 10:51
Правильнее было так написать - сын бывшего игрока Динамо Москва
Romeo 777
Romeo 777
02 декабря в 10:30
Удачи и успехов сыну у нас!
Отец был наикрутейшим ЦЗ и просто профессионалом. В 38-39 лет играть на таком уровне в АПЛ не каждому дано.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 