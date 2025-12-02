Сын победителя Лиги чемпионов Тьяго Силвы подписал контракт с «Челси»

1764656755

02 декабря 2025, 09:25

Сын победителя Лиги чемпионов 2021 года в составе английского «Челси» бразильца подписал профессиональный контракт с лондонским клубом. Об этом сообщает пресс-служба «Челси».

О сроке контракта с футболистом, выступающим на позиции защитника, не сообщается.

Исаго Силве 17 лет. Он выступает в системе «Челси» с 13 лет. В текущем сезоне он провел один матч в составе команды «Челси» среди игроков до 18 лет.