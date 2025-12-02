Сын победителя Лиги чемпионов Тьяго Силвы подписал контракт с «Челси»

Сын победителя Лиги чемпионов 2021 года в составе английского «Челси» бразильца Тиаго Силвы Исаго Силва подписал профессиональный контракт с лондонским клубом. Об этом сообщает пресс-служба «Челси».
О сроке контракта с футболистом, выступающим на позиции защитника, не сообщается.
Исаго Силве 17 лет. Он выступает в системе «Челси» с 13 лет. В текущем сезоне он провел один матч в составе команды «Челси» среди игроков до 18 лет.
Тиаго Силве 41 год, с 2024 года он выступает за бразильский «Флуминенсе», воспитанником которого он является. За «Челси» бразилец играл с 2020 по 2024 год, вместе с командой он стал обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира. Ранее он также выступал за итальянский «Милан» и французский «Пари Сен-Жермен», с «Миланом» Силва один раз выиграл чемпионат Италии, с ПСЖ он семь раз стал чемпионом Франции. В январе 2005 года Силва перешел из португальского «Порту» в московское «Динамо», однако не провел за бело-голубых ни одного матча из-за заражения туберкулезом. Силва не играл год, а в январе 2006 года присоединился к «Флуминенсе» в качестве свободного агента.
отыграл на все 100% (диагноз врагу не пожелаешь,озвучивать не буду, людей пугать!)...
Отец был наикрутейшим ЦЗ и просто профессионалом. В 38-39 лет играть на таком уровне в АПЛ не каждому дано.
