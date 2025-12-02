Top.Mail.Ru
В отношении «Крыльев Советов» открыли исполнительное производство

02 декабря 2025, 15:34

Судебные приставы открыли исполнительное производство о взыскании более 928 млн рублей с самарского футбольного клуба «Крылья Советов», следует из материалов, размещенных в Банке данных исполнительных производств.

Исполнительное производство возбуждено 1 декабря на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Москвы 6 ноября. Остаток долга по исполнительному документу составляет 928 млн 347,8 тыс. рублей.

10 июля Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с «Крыльев Советов» 923 млн рублей по требованию «РТ-капитал». 20 октября Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию «Крыльев Советов» на это решение.

Компания «РТ-капитал» в судебном порядке взыскивает с «Крыльев Советов» долг в 897 млн рублей, позднее его размер был уточнен. Футбольный клуб занимал средства для финансовой поддержки, но с 2016 года не выполнял обязательства по погашению долга.

PATRIOT1965
PATRIOT1965
03 декабря в 10:35
Я еще раньше писал,что такие долги нужно выплачивать полностью ,а не частями,хотя тут и частями не старались ,а обещания были со стороны клуба перед началом сезона.,за что их и допустили к чемпионату.
Vilar
Vilar
02 декабря в 20:29
По слова главы региона Губернатора Федорищева клуб «полностью пересобрали», обновив элементы управления, руководство, тренерский штаб, с каждым футболистом построили индивидуальную траекторию развития, а также пересмотрели отношения с агентами.
Он также пояснил, что область намерена выплатить долг клуба перед компанией «РТ-капитал» после вынесения судебного решения финальной инстанцией. Девятый арбитражный апелляционный суд 20 октября не удовлетворил апелляцию «Крыльев» на решение Арбитражного суда Москвы по взысканию 923 млн рублей по требованию «РТ-капитал».
Что-то с траекторией клуба не всё построили и она (траектория) ведёт на тот свет.
shlomo2
shlomo2
02 декабря в 18:44
Федодрищев всё-таки угробил клуб..... Поздравляю всех самарских болельщиков..... отмучались, так сказать.... да и смотреть, как Крылья ирают на поле в этом сезоне просто невозможно.... по ним видно, что никто ничего не хочет делать.... футболисты вообще бросили играть, а руководство, как будто и вовсе отсутствует.......
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
02 декабря в 18:33
.......и кто их придумал,эти деньги, от них одни проблемы!!!
shur
shur ответ Шуня771 (раскрыть)
02 декабря в 18:30
...у меня двоякое чувство! Мать у меня с Самары,вроде как не чужие,
но родился Я и живу в Москве вроде как меня кинули ! Двойные стандарты!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Rupertt (раскрыть)
02 декабря в 18:06
А как они КС могли платить долги, если клуб финансируется Правительством Самарской области. Дает губернатор деньги - зарплату платят. не дает. берут в долг, чтобы было чем платить. Вот так долг и рос. Об этом знали все , и этот Банк - кредитор, и Правительство области Именно с ними и судится банк, а с клубом КС - это формально.. Пока запрета на госфинансирование профессионального футбола у нас не будет, вереница таких клубов банкротов будет только расти.
Варвар7
Варвар7
02 декабря в 17:55
"Долг в 897 млн рублей, позднее его размер был уточнен." - А кто сомневался, надо ж как то догонять до "круглого" числа...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
02 декабря в 17:26
И Томь, и Текстильщик, и Амкар, и Москву и пр. А не надо плодить бюджетные клубы. У них у всех похожая судьба. Пока начальник из казны деьги берет и платит, все ОК, но
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
02 декабря в 17:01
Похоже КС ждёт участь ФК Химки. Жаль.
Rupertt
Rupertt
02 декабря в 16:55
928 миллионов… Ну всё, похоже, у «Крыльев» очередная зима будет не с трансферами, а с адвокатами. Как можно восемь лет не платить долги и делать вид, что всё нормально? Руководство клуба просто довело ситуацию до абсурда. Болельщиков жалко — опять вместо футбола обсуждаем суды и приставов.
Шуня771
Шуня771
02 декабря в 16:50
Давали в долг под гарантии?
Вот где нужен контроль со стороны РФС...
Кстати, отменить и вернуть все штрафы со стороны КДК за весь период долга...
sv_1969
sv_1969
02 декабря в 16:48
Понятное дело что деньги эти с них будут взыскивать! Жаль КС
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
02 декабря в 16:42
Да уж, подрезали "Крылья" серьезно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
02 декабря в 16:31
до чего довели клуб.
жаль, если Кр.Советов уничтожат, как Аланию, Ротор и Сатурн.
Джохар Ву
Джохар Ву
02 декабря в 16:23
-клуб РПЛ
shlomo2
shlomo2
02 декабря в 16:21
Жесть и притом полная...... упорно ищут кого в ФНЛ отправить, по " СПОРТИВНОМУ ПРИНЦИПУ".....
112910415
112910415
02 декабря в 16:08
опять плохо дело
nhhrx9d2vgc4
nhhrx9d2vgc4
02 декабря в 15:46
Похоже еще одна Кубань нарисовалась....
Alex_67
Alex_67
02 декабря в 15:41
Долги нужно отдавать... А лучше никогда не занимать деньги...
