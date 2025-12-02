В отношении «Крыльев Советов» открыли исполнительное производство

1764678871

02 декабря 2025, 15:34

Судебные приставы открыли исполнительное производство о взыскании более 928 млн рублей с самарского футбольного клуба «Крылья Советов», следует из материалов, размещенных в Банке данных исполнительных производств.

Исполнительное производство возбуждено 1 декабря на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Москвы 6 ноября. Остаток долга по исполнительному документу составляет 928 млн 347,8 тыс. рублей.

10 июля Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с «Крыльев Советов» 923 млн рублей по требованию «РТ-капитал». 20 октября Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию «Крыльев Советов» на это решение.

Компания «РТ-капитал» в судебном порядке взыскивает с «Крыльев Советов» долг в 897 млн рублей, позднее его размер был уточнен. Футбольный клуб занимал средства для финансовой поддержки, но с 2016 года не выполнял обязательства по погашению долга.