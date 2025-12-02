Услуги Серхио Рамоса были предложены «Милану»

Легенда «Реала» получил предложение от «Милана».

Ветеран обороны покидает клуб Лиги MX «Монтеррей» перед январским трансферным окном. Рамос хочет вернуться в Европу с целью попасть в состав сборной Испании на чемпионат мира.

Эксперт по трансферам Фабрицио Романо сообщил на своем YouTube-канале:

Серхио Рамос покидает «Монтеррей» после хороших выступлений и большого количества сыгранных матчей. Он хочет получить новый опыт, потому что в глубине души, несмотря на то, что это очень сложно, он надеется попасть на чемпионат мира. В преддверии январского трансферного окна его агенты ведут поиск и, по сообщениям, предлагают его нескольким клубам, в том числе «Милану», который ищет нового защитника на вторую половину сезона.