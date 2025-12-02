Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2025/2026

Услуги Серхио Рамоса были предложены «Милану»

02 декабря 2025, 21:42

Легенда «Реала» Серхио Рамос получил предложение от «Милана».

Ветеран обороны покидает клуб Лиги MX «Монтеррей» перед январским трансферным окном. Рамос хочет вернуться в Европу с целью попасть в состав сборной Испании на чемпионат мира.

Эксперт по трансферам Фабрицио Романо сообщил на своем YouTube-канале:

Серхио Рамос покидает «Монтеррей» после хороших выступлений и большого количества сыгранных матчей. Он хочет получить новый опыт, потому что в глубине души, несмотря на то, что это очень сложно, он надеется попасть на чемпионат мира. В преддверии январского трансферного окна его агенты ведут поиск и, по сообщениям, предлагают его нескольким клубам, в том числе «Милану», который ищет нового защитника на вторую половину сезона.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиСерхио Рамос решил покинуть «Монтеррей»
29 ноября
ПСЖ намерен расстаться с российским вратарем Сафоновым зимой
28 ноября
СлухиВинисиус принял окончательное решение покинуть «Реал»
24 ноября
Слот оценил слухи о январских трансферах «Ливерпуля»
22 ноября
Президент «Барселоны» оценил вероятность возвращения Месси
20 ноября
Антони: «Компани лично приглашал меня в „Баварию“»
18 ноября
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
03 декабря в 08:41
СериАл — интересный вариант для Рамоса. Несмотря на его возраст, там большие скорости не нужны, а физика позволит ему полноценно играть весь матч.
112910415
112910415
03 декабря в 08:08
вот же неугомонный ! )
Савелий Первый
Савелий Первый
03 декабря в 07:27
Так были предложены услуги или получил предложение?
Alex_67
Alex_67
02 декабря в 23:49
Милан не сделает этого, я надеюсь....
particular
particular
02 декабря в 22:31
Суета с переходами, предложением услуг и брошенными перчатками, вряд ли будет в жилу на излёте карьеры...
Comentarios
Comentarios
02 декабря в 22:17
А почему бы и нет
sihafazatron
sihafazatron
02 декабря в 21:46
В сериале всю пенсию собирают...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 