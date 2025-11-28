ПСЖ намерен расстаться с российским вратарем Сафоновым зимой

1764323141

сегодня, 12:45

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» не рассчитывает на российского голкипера и намерен расстаться с игроком зимой. Об этом сообщает газета L'Equipe.

По информации издания, клуб зимой также может покинуть защитник Лукас Бералдо. ПСЖ не намерен приобретать новых игроков, если только не появятся «большие возможности».