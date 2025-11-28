Top.Mail.Ru
 
 
 
ПСЖ намерен расстаться с российским вратарем Сафоновым зимой

сегодня, 12:45

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» не рассчитывает на российского голкипера Матвея Сафонова и намерен расстаться с игроком зимой. Об этом сообщает газета L'Equipe.

По информации издания, клуб зимой также может покинуть защитник Лукас Бералдо. ПСЖ не намерен приобретать новых игроков, если только не появятся «большие возможности».

Сафонову 26 лет, он выступает за ПСЖ с июля 2024 года. В прошлом сезоне вместе с французским клубом он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Брулин
Брулин
сегодня в 13:07
Матвею с таким стилем только в вебкам модели... О чём он думает вообще, хз... Может ему так нравится
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:01, ред.
Нельзя их разлучать с лавкой...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:57, ред.
Выступает за ПСЖ? Что то выступлений этого артиста я как раз и не запомнил. Хотя говорят те кто для картин позирует что сидеть долго в одной позе достаточно трудная работа
Шуня771
Шуня771
сегодня в 12:53
Зря такие мысли появились у любителей лягушатинки - Матвей фартовый бриллиант, можно сказать джокер в рукаве с магической защитой ворот, особенно с лавки запасных.
Как только уйдет так и порча поселиться в воротах....)))
