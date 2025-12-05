Top.Mail.Ru
Аргентина узнала соперника по первому матчу на ЧМ-2026

05 декабря 2025, 21:54

Действующий чемпион мира сборная Аргентины узнала соперника по первому матчу на ЧМ-2026.

Аргентинцы попали в квартет J и в своем стартовом матче на турнире сыграют против команды Алжира.

Встреча пройдет 16 июня 2026 года.

Alex_67
Alex_67
06 декабря в 01:07
Думаю многие африканские сборные способны на очень серьёзные сюрпризы.. У них нет комплексов.
shur
shur
05 декабря в 23:14
...в посольстве Алжира во Франции раздался звонок :" ...Это Зидан говорит,пока Я свободен,могу дать консультации как играть против
Месси!"
t39jnk5t3aqs
t39jnk5t3aqs
05 декабря в 23:06
если бы это была Хорватия образца 2018 года, то Англия могла бы и на 2-е место откатиться, но нынешние хорваты вообще ни о чем, Англия раскатает их спокойно.

вообще до 1/4 эта Англия при условии выхода с 1-го места спокойно дойдет. а вот там уже светит Бразилия, ну и потом Аргентина в полуфинале. было бы интересно кстати такой полуфинал глянуть
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
05 декабря в 22:52, ред.
Ну...Франция (имхо) настолько мощна, что для меня даже 1/4 - это её минимум.
Арги, как мне кажется, всех у себя в группе размотают, а вот кто там второй будет, да, согласен, - вопрос.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
05 декабря в 22:49
Мне ещё весьма интригующей видится группа I, где Франция, а также группы G и J, где Бельгия и Аргентина, соответственно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
05 декабря в 22:46, ред.
Тульский Токарь должен строить мат. модель, - с Хорватией не форсировать (ничейка сойдёт), с Ганой ..., тут как карта ляжет, ну а Панаме навтыкать штук 15, - дабы разницу забитых и пропущенных себе в копилку обратить..., хотя Далич, думаю, те же планы строит. Очень..., очень путанная и интересная (самая интересная) группа.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
05 декабря в 22:38
Но всё-таки Панама могла бы надеяться на одну победу против сборной сопоставимого уровня, а в этом случае это будет крайне сложно.

Сборной Англии будет весьма непросто, это правда. Тут трудно предсказать кто какое место займёт, не считая Панамы. Предположу, что Гана всё же третье место.
Nenash
Nenash
05 декабря в 22:31
Аргам придётся попотеть..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
05 декабря в 22:31, ред.
А чем не повезло Панаме ? Она ведь ни на что не претендует - по умолчанию.
А вот Англию..., если что..., мордой по столу возить долго будут, ведь Гана и Хорватия им житья не дадут.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
05 декабря в 22:27
Больше всего из этой группы не повезло Панаме, хотя в какой-то степени и в одном матче из трёх могут и они удивить.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
05 декабря в 22:12, ред.
Аргентине ещё повезло... Вот Англия оказалась в группе с Ганой и Хорватией.
У Тухеля после жеребьёвки видок был, как у Кейтеля при подписании капитуляции Германии...
Варвар7
Варвар7
05 декабря в 21:59
Да , что там Аргентина - все "затаив дыхание" ждут кто будет соперником Кюрасао...)
Гость
