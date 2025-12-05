Аргентина узнала соперника по первому матчу на ЧМ-2026

Действующий чемпион мира сборная Аргентины узнала соперника по первому матчу на ЧМ-2026.
Аргентинцы попали в квартет J и в своем стартовом матче на турнире сыграют против команды Алжира.
Встреча пройдет 16 июня 2026 года.
вообще до 1/4 эта Англия при условии выхода с 1-го места спокойно дойдет. а вот там уже светит Бразилия, ну и потом Аргентина в полуфинале. было бы интересно кстати такой полуфинал глянуть
