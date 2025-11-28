Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ из-за визовых ограничений США

1764320769

сегодня, 12:06

Иранская делегация отказалась от участия в церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года из-за визовых ограничений США , затронувших спортсменов из исламской республики. Об этом сообщил представитель Федерации футбола Ирана Амир Мехди Алави.

«В связи с поведением американской стороны, которое было расценено как неспортивное, иранская делегация приняла решение не участвовать в жеребьевке, которая пройдет 5 декабря», — сказал он в эфире гостелевидения.