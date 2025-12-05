Стали известны участники матча-открытия ЧМ-2026

Сборные Мексики и ЮАР сыграют в первом матче чемпионата мира 2026 года. Это стало известно в ходе жеребьевки финального турнира.
Мексиканцы как хозяева автоматически попали в группу А, а сборная ЮАР попала в первый квартет из третьей корзины.
Матч состоится 11 июня 2026 года на стадионе «Ацтека».
Примечательно, что эти же команды играли в первом матче ЧМ-2010, который прошел в ЮАР. Та встреча завершилась со счетом 1:1.
все-таки куда более интересно, когда хотя бы одна из команд в матче открытия является топ-сборной
в этом плане ФИФА зря отказалась от практики, что в первом матче играет победитель прошлого турнира
