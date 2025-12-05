Стали известны участники матча-открытия ЧМ-2026

1764960611

Сборные Мексики и ЮАР сыграют в первом матче чемпионата мира 2026 года. Это стало известно в ходе жеребьевки финального турнира.

Мексиканцы как хозяева автоматически попали в группу А, а сборная ЮАР попала в первый квартет из третьей корзины.

Матч состоится 11 июня 2026 года на стадионе «Ацтека».