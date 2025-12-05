Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЖеребьёвкиЧемпионат мира 2026

Стали известны участники матча-открытия ЧМ-2026

05 декабря 2025, 21:50

Сборные Мексики и ЮАР сыграют в первом матче чемпионата мира 2026 года. Это стало известно в ходе жеребьевки финального турнира.

Мексиканцы как хозяева автоматически попали в группу А, а сборная ЮАР попала в первый квартет из третьей корзины.

Матч состоится 11 июня 2026 года на стадионе «Ацтека».

Примечательно, что эти же команды играли в первом матче ЧМ-2010, который прошел в ЮАР. Та встреча завершилась со счетом 1:1.

Подписывайся в ВК
Все новости
Мексика  ЮАР
Источник: soccer.ru
Трамп получит Премию мира ФИФА во время жеребьевки группового этапа ЧМ
05 декабря
Дебют 48 команд: в США пройдет жеребьевка чемпионата мира 2026 года
05 декабря
ОфициальноУэйн Гретцки примет участие в жеребьевке чемпионата мира по футболу
03 декабря
СлухиПредставители Ирана примут участие в жеребьевке чемпионата мира
03 декабря
Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ из-за визовых ограничений США
28 ноября
Стали известны пары стыковых матчей отбора на ЧМ-2026
20 ноября
Сортировать
Все комментарии
Lobo77
Lobo77 ответ lazzioll (раскрыть)
06 декабря в 14:23
Трубы - вездевульвы.
lazzioll
lazzioll
06 декабря в 01:03
опасно смотреть. ЮАР свои дудки-вельзевулы))) привезут опять?? я как вспоминаю тот чемп 2010 то кроме дудок и вспоминать нечего, унылые группы унылый плей-офф унылый финал и чемпион унылый и все это под звон сраных дудок. до сих пор флешбеки вьетнамские в голове как вспомню этот ЧМ...
CCCP1922
CCCP1922
06 декабря в 01:02
О сборной ЮАР 🇿🇦 совсем ничего не знаю, как и о большинстве африканских команд. В них есть очень много интересных игроков и это факт...
94k4u7z4x7nt
94k4u7z4x7nt
05 декабря в 22:54
матчи открытия все чаще становятся противостоянием посредственных команд. последний раз интересные соперники были в 2014-м, когда играли Бразилия и Хорватия.

все-таки куда более интересно, когда хотя бы одна из команд в матче открытия является топ-сборной

в этом плане ФИФА зря отказалась от практики, что в первом матче играет победитель прошлого турнира
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Джохар Ву (раскрыть)
05 декабря в 22:25
Группа где Англия, Хорватия и Гана не тянет на этот статус? А та где Франция, Норвегия и Сенегал?
Джохар Ву
Джохар Ву
05 декабря в 22:14
И ни одной группы смерти
Capral
Capral
05 декабря в 22:08
Не завидую африканцам, играть будут как в бане, на тропическом высокогорье, как в 1986, сб.СССР...
Futurista
Futurista
05 декабря в 21:53
Значит испанцы будут чемпионами)...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 