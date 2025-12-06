Top.Mail.Ru
В «Динамо» примут решение по будущему тренера Гусева до конца года

06 декабря 2025, 19:35

Руководство московского клуба «Динамо» примет решение о будущем исполняющего обязанности главного тренера команды Ролана Гусева до конца 2025 года. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров бело-голубых Александр Ивлев.

17 ноября пост главного тренера «Динамо» покинул Валерий Карпин. Под руководством Гусева бело-голубые вышли в полуфинал «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России, уступив в ответном матче петербургскому «Зенит» со счетом 0:1 (первый матч — 3:1). В чемпионате страны «Динамо» на этом отрезке обыграло махачкалинское «Динамо» (3:0), уступило грозненскому «Ахмату» (1:2) и сыграло вничью со столичным «Спартаком» (1:1).

«Давайте подождем дальнейших управленческих решений. Дата в процессе. До конца года, в декабре», — сказал Ивлев.

«Динамо» с 21 очком располагается на 10-й строчке турнирной таблицы РПЛ.

Locomotive Breath
Locomotive Breath
06 декабря в 19:59
Оставляйте! Хотя бы до конца сезона. 10е место это багаж Валеры, а не результат работы Гусева.
Дрёма
Дрёма
06 декабря в 19:51
на год навряд ли, а вот до конца сезона это наверняка
Vilar
Vilar
06 декабря в 19:44
Оставят и утвердят на 1 год.
