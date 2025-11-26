Top.Mail.Ru
 
 
 
В ЦСКА заявили о желании продлить контракт с тренером Челестини

сегодня, 17:52

Руководство московского футбольного клуба ЦСКА имеет желание продлить контракт с главным тренером команды Фабио Челестини. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

В июне швейцарский специалист подписал контракт с ЦСКА на два года с опцией продления еще на один сезон.

«Третий год продлевается при определенных условиях автоматически. Но мы действительно имеем такое желание, и мы обсуждали это с Фабио. Поэтому это вполне возможно», — сказал Бабаев.

ЦСКА после 16 туров набрал 33 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 20:00
А зачем о этом рассказывать СЭ?
particular
particular
сегодня в 18:53, ред.
Чехарда нынче не нужна, - не та обстановка, что бы к нам валили спецы первого тренерского эшелона... Но и игра, как сегодняшняя, пусть и на КР, с 0:1 Махачкале, - вообще не в струю клубного развития ЦСКА...
Гость
