В ЦСКА заявили о желании продлить контракт с тренером Челестини

1764168734

сегодня, 17:52

Руководство московского футбольного клуба ЦСКА имеет желание продлить контракт с главным тренером команды . Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

В июне швейцарский специалист подписал контракт с ЦСКА на два года с опцией продления еще на один сезон.

«Третий год продлевается при определенных условиях автоматически. Но мы действительно имеем такое желание, и мы обсуждали это с Фабио. Поэтому это вполне возможно», — сказал Бабаев.