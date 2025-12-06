«Барселона» обыграла «Бетис» в матче с 8 голами

В матче испанской Примеры встречались «Бетис» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 3:5.
Голами у хозяев отметились: Антони (6'), Льоренте (85'), Кучо (90', пенальти). За гостей забивали Ферран Торрес (11', 13', 40'), Барджи (31') и Ямаль (59', пенальти).
По итогам встречи «Бетис» имеет 24 очка, у гостей — 40 очков.
В следующем матче «Бетис» сыграет 15 декабря, соперником будет «Райо Вальекано». «Барселона» проведет следующий матч 13 декабря (соперник — «Осасуна»).
Можно сказать практически идеальный первый тайм и так себе второй.
Но справедливости ради, ведя 4-1 после тайма, тяжело не расслабить булки)
Бетису отдельный респект, хорошая команда, играли до конца, по сути никакого автобуса.
Педри чудо
Ямаль в центре, ну что сказать-харооош)
Руни молодцом 1+1
Торрес - акула!
А вот Рэшворд сегодня прям вообще не о чем , как он мог умудриться даже в створ ворот не попасть при чистейшим выходом 1 на 1 и кстати практически сразу после этого Бетис забил.
В общем интересная зажигательная игра, пока все радует , всех причастных с победой!
Говорят Пеллегрини зовут в сб.Чили гл. тренером. Не знаю, мне вполне понравились Чили в Москве c прежним тренером. Вобщем, Барсу с победой, но количество пропущенных мячей, как обычно напрягает. Можно конечно списать на небрежность, при счете-5:1, но это недопустимо с точки зрения игровой дисциплины.
