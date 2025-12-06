Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2025/2026

«Барселона» обыграла «Бетис» в матче с 8 голами

06 декабря 2025, 22:39
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)3 : 5Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В матче испанской Примеры встречались «Бетис» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 3:5.

Голами у хозяев отметились: Антони (6'), Льоренте (85'), Кучо (90', пенальти). За гостей забивали Ферран Торрес (11', 13', 40'), Барджи (31') и Ямаль (59', пенальти).

По итогам встречи «Бетис» имеет 24 очка, у гостей — 40 очков.

В следующем матче «Бетис» сыграет 15 декабря, соперником будет «Райо Вальекано». «Барселона» проведет следующий матч 13 декабря (соперник — «Осасуна»).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Лидсом»
06 декабря
«Интер» уверенно обыграл «Комо» в матче Серии А
06 декабря
«Зенит» завершил год победой на «Акроном» в матче РПЛ
06 декабря
«Манчестер Сити» разгромил «Сандерленд»
06 декабря
«Борнмут» и «Челси» сыграли вничью
06 декабря
«Бавария» забила пять голов «Штутгарту»
06 декабря
Сортировать
Все комментарии
da da da
da da da
07 декабря в 12:35
на классе
Bombon
Bombon ответ пират Елизаветы (раскрыть)
07 декабря в 11:16
Тоже слышал про Мартинеса. Только он в аренду может вернуться. И то, только до конца сезона. Учитывая то, что защитников не хватает было бы неплохо. Еще слухи про Канселу ходили. Мол, не нравится ему в Аравии. И тоже хотел бы вернуться в Барсу. Он, конечно, не самый сильный ПЗ, но подмена Кунде точно нужна. Слишком часто он проваливает игры в этом сезоне.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Bombon (раскрыть)
07 декабря в 08:12
Читал новости что Иньиго Мартинес хочет вернуться ... И Флик не против
112910415
112910415
07 декабря в 07:47
красота красивая в нападении ...
в защите плохо
Alex_67
Alex_67
07 декабря в 06:39
Пока у Барселоны всё хорошо... А Рафинья уйдёт, по хорошему и он не последний...
Макс С 17
Макс С 17
07 декабря в 05:24
Отлично
Rupertt
Rupertt
07 декабря в 05:23
Да что же за американские горки каждый раз! Сначала чуть не инфаркт от гола „Бетиса“ на 6-й минуте, потом „Барса“ как включилась — просто ураган! Торрес сегодня просто разрывал, Ямаль красавец, Барджи тоже выдал конфету. Но как же бесит эта расслабленность в концовке, опять два пропустили ровно ниоткуда… За атаку лайк, за защиту дизлайк. Но победа есть победа, молодцы!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
07 декабря в 03:36
Убрали лишнее слово.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
07 декабря в 03:05, ред.
Любить футбол и понимать футбол... это две разные планеты, - внутри второй всегда есть место для первой, а наоборот, - увы...
Bombon
Bombon ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
07 декабря в 02:41
4:1, можно расслабить булки. Но Кунде привез пенальти на ровном месте. И Кубарси совсем плох. Причем не только в этой игре. Головой играет плохо, корпусом тоже. А это ЦЗ. Возможно и научится еще, молодой слишком. В прошлом сезоне много подчищал Мартинес, было не так заметно. Но в этом просто ужас. А вот Мартин смотрится на позиции ЦЗ довольно неплохо. По крайней мере в игре с атлетами и Бетисом.
ABir
ABir
07 декабря в 00:31
От души понаколотили друг другу
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
07 декабря в 00:20, ред.
Добрый вечер!
Незабвенный В.Н.Маслаченко говорил: "Гол- это маленькое чудо в футболе! Но оно не должно быть приторным." Такое количество мячей в одной игре- явление ненормальное для футбола. Но Барса прошлого сезона приучила к подобному. Столько мячей, лишает футбол интриги, теряется ценность гола, его предназначения как главного футбольного элемента...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
07 декабря в 00:13
Многие любители футбола радуются когда в матче столь много голов.
sv_1969
sv_1969
07 декабря в 00:11
Барса за 60 минут 5 голов... Супер конечно.
Nenash
Nenash
06 декабря в 23:38
Такой "хоккей" нам не нужен.. 😄
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
06 декабря в 23:19
Не издевайся.)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
06 декабря в 23:15
да, в Москве чилийцы показали какой на самом деле настоящий уровень команды Карпина.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
06 декабря в 23:08
Но мне они в Москве понравились, даже очень.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Agamaga005 (раскрыть)
06 декабря в 23:07
зато в 2 тайме игроки Бетиса 5 раза попали в офсайд ловушку)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
06 декабря в 23:06
чилийцам не поможет даже Пеллегрини.
стареющие звезды не дают результат, а за ними нет достойной замены.
Agamaga005
Agamaga005
06 декабря в 23:01
Отличный первый тайм в исполнении Барселоны и провальный второй. Но тут стоит учесть и счёт и тех игроков, которых Флик выпустил. Хотя были хорошие моменты у Рэшфорда укрупнить счёт.
Самое главное - победа!
Capral
Capral
06 декабря в 22:58
Ну вот, это уже что-то похожее на прежнюю Барселону. Голы конечно красивые, утонченные у Барсы, но дело не в них, тем более, можно предъявить претензии к обороне Бетиса. Понравилась энергетика Барселоны, её движение, динамика. Без Рафа вполне обошлись. Торрес отлично справился на месте ЦН. И отлично Барса сыграла без поляка. Никто не тормозил атаку, никто не искал его в штрафной. А вот к Решфорду, никак не могу привыкнуть, еще со времен азиатского турне... Какой-то он дубовый, прямолинейный. Не зря руководство еще думает над его контрактом.
Говорят Пеллегрини зовут в сб.Чили гл. тренером. Не знаю, мне вполне понравились Чили в Москве c прежним тренером. Вобщем, Барсу с победой, но количество пропущенных мячей, как обычно напрягает. Можно конечно списать на небрежность, при счете-5:1, но это недопустимо с точки зрения игровой дисциплины.
shur
shur
06 декабря в 22:51
...главное мой бездарь отличился, "многообещающий" Антони,но
дурачок не понимал,что лучше этого Барселоне не делать!!!
...А в Испанию зима пришла,хоккейный счёт на табло!!!
sihafazatron
sihafazatron
06 декабря в 22:41
Почти как МС в прошлом туре, но там 4:5 было))
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
06 декабря в 22:40
Матч получился , что-то из разряда слишком хорошо-тоже не хорошо))
Можно сказать практически идеальный первый тайм и так себе второй.
Но справедливости ради, ведя 4-1 после тайма, тяжело не расслабить булки)
Бетису отдельный респект, хорошая команда, играли до конца, по сути никакого автобуса.
Педри чудо
Ямаль в центре, ну что сказать-харооош)
Руни молодцом 1+1
Торрес - акула!
А вот Рэшворд сегодня прям вообще не о чем , как он мог умудриться даже в створ ворот не попасть при чистейшим выходом 1 на 1 и кстати практически сразу после этого Бетис забил.
В общем интересная зажигательная игра, пока все радует , всех причастных с победой!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 