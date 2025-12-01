Top.Mail.Ru
Онана не попал в заявку Камеруна на Кубок Африки

01 декабря 2025, 22:37

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана не попал в заявку сборной Камеруна на Кубок африканских наций.

Летом вратарь перешел в турецкий «Трабзонспор» после того, как оказался вне планов тренера Рубена Аморима. И хотя в последнее время Онана был в хорошей форме, этого оказалось недостаточно для того, чтобы попасть в заявку на Кубок Африки.

На данный момент 29-летний форвард провел за свою страну 53 матча и отыграл каждую минуту во время отборочной кампании африканской команды к чемпионату мира, которая завершилась неудачей. Кубок Африки стартует 21 декабря, и на групповом этапе Камерун встретится с Габоном, Кот-д'Ивуаром и Мозамбиком.

112910415
112910415
02 декабря в 07:26
ну да, нет у Онаны абонемента в сборную, так бывает ...
Van Vanovich
Van Vanovich
02 декабря в 06:47
Хотя Онана придает уверенности Трабзонспору и они в тройке, уступая Лидеру Галатасараю 2очка и Фенербахче - 1очко. Хотя у Галатасарая и Фенера состав лучше в 5 раз наверно, чем у Трабзонспора.
CCCP1922
CCCP1922
02 декабря в 06:27
А мне его манера игры никогда не нравилась ... Удачи сборной Камеруна на Кубке АН!!!
CCCP1922
CCCP1922
02 декабря в 04:19
Тренер сборной знает, кого вызывать в команду.
shur
shur
02 декабря в 01:33
... никакой радости в МЮ не принёс, да и со Сборной не ладах!
Не зря его форвардом назвали,блуждающий !!!! Вот так наверное!
shlomo
shlomo
01 декабря в 22:57
Ну нет так нет... что такое непонятно....
Виталий Романенко
Виталий Романенко
01 декабря в 22:56
Автор, иди проспись... "29-летний форвард"
пират Елизаветы
пират Елизаветы
01 декабря в 22:44, ред.
Камерун не попал в ЧМ-2026. страшно что будет в случаи провала на КАНе.
нужны реформы. начали с Онаны ))
