Онана не попал в заявку Камеруна на Кубок Африки

1764617878

01 декабря 2025, 22:37

Вратарь «Манчестер Юнайтед» не попал в заявку сборной Камеруна на Кубок африканских наций.

Летом вратарь перешел в турецкий «Трабзонспор» после того, как оказался вне планов тренера Рубена Аморима. И хотя в последнее время Онана был в хорошей форме, этого оказалось недостаточно для того, чтобы попасть в заявку на Кубок Африки.

На данный момент 29-летний форвард провел за свою страну 53 матча и отыграл каждую минуту во время отборочной кампании африканской команды к чемпионату мира, которая завершилась неудачей. Кубок Африки стартует 21 декабря, и на групповом этапе Камерун встретится с Габоном, Кот-д'Ивуаром и Мозамбиком.