Футболист «Зенита» Андрей Мостовой назвал правила джентльмена

08 декабря 2025, 22:19

Главным правилом джентльмена является уважение к соперникам в спорте и ко всем в жизни вне зависимости от их статуса. Такое мнение Андрей Мостовой высказал журналистам.

В понедельник Мостовому вручили приз «Джентльмен года», он получил черный смокинг.

«Непривычно в смокинге, я удивился, что это такая глобальная премия, много уважаемых людей из спорта и не только, с хорошей стороны удивлен, — сказал Мостовой. — В плане одежды тоже, не так часто надеваю такие наряды, только на мероприятия, тем более смокинг первый раз. Джентльменом нужно себя ощущать не после получения награды, а в целом всегда. Поэтому мне кажется, что ощущаю. Правила джентльмена? Быть всегда свежим. Я уже говорил, что просто уважение к кому-либо, взаимное уважение, если мы говорим про спорт, то к сопернику, а по жизни — к любому человеку вне зависимости от статуса».

Мостовой рассказал, куда наденет подаренный смокинг. «Очень качественный костюм. Если не поправлюсь или не изменюсь, то [надену] на свадьбу. Моя кричалка в сторону „Спартака“? Я уже несколько раз говорил, что это неправильно. Нужно делать выводы из ситуаций, когда ты делаешь ошибки, чтобы их не повторять», — добавил Мостовой.

Мостовому 28 лет, он выступает за «Зенит» с 2020 года. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом России, пятикратным обладателем суперкубка страны и обладателем Кубка России в 2024 году. В 24 матчах текущего сезона он забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
09 декабря в 06:13
значит, со временем выйдет вторая часть Автобиографии самого преданного... и мы узнаем что за мечта Акинфеева была)
sv_1969
sv_1969
09 декабря в 04:25
Ну сказал то вроде правильно
Варвар7
Варвар7
09 декабря в 01:37, ред.
Андрюха , наверное приятно себя ощущать джентльменом ?) Только имей ввиду - говорят в смокинге крайне не удобно бегать . Так , что смотри поосторожней , часто его не носи - вдруг опять удирать придётся...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
09 декабря в 00:00
Ну здрасьте !!! Своё давно придумано - новый русский.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 декабря в 23:35
Джентльмен (англ. gentleman) — мужской образ безупречного англичанина.....

Своё что ли придумать не могли....???
CCCP1922
CCCP1922
08 декабря в 22:30
Нет сейчас джентльменов ни в футболе, ни за футболом — надуманныы приз... Так же как номинация "лучший товарищ по команде" приза. За верность
Гость
