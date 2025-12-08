Борис Игнатьев считает, что чемпионату России не хватает динамики

1765220553

08 декабря 2025, 22:02

Командам Российской премьер-лиги ( РПЛ ) в первой части сезона не хватало стабильности и динамики. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России .

«Однозначного впечатления от первой части РПЛ не сложилось, потому что чередовались хорошие игры как отдельных команд, так и в целом, но стабильности не было. Многие команды не добирают того, что требует болельщик и зритель, и отсюда впечатление немного смазанное, — сказал Игнатьев. — Если сказать кратко, то нашему чемпионату явно не хватает динамики, скорости и, конечно, индивидуального мастерства, которое в итоге выливается в общее качество командных действий. Будем надеяться, что после отдыха наши команды более качественно проведут подготовку к следующей части чемпионата».