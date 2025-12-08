Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Борис Игнатьев считает, что чемпионату России не хватает динамики

08 декабря 2025, 22:02

Командам Российской премьер-лиги (РПЛ) в первой части сезона не хватало стабильности и динамики. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

«Однозначного впечатления от первой части РПЛ не сложилось, потому что чередовались хорошие игры как отдельных команд, так и в целом, но стабильности не было. Многие команды не добирают того, что требует болельщик и зритель, и отсюда впечатление немного смазанное, — сказал Игнатьев. — Если сказать кратко, то нашему чемпионату явно не хватает динамики, скорости и, конечно, индивидуального мастерства, которое в итоге выливается в общее качество командных действий. Будем надеяться, что после отдыха наши команды более качественно проведут подготовку к следующей части чемпионата».

После 18 туров РПЛ лидирует «Краснодар», набрав 40 очков. Следом идут петербургский «Зенит» (39 очков) и московский «Локомотив» (37). Чемпионат страны возобновится после зимней паузы.

Подписывайся в ВК
Все новости
Колосков считает Кордобу лучшим футболистом первой части сезона РПЛ
08 декабря
Акинфеев считает правильным создание приза имени Черенкова
08 декабря
Семин объяснил, почему «Краснодар» остается лидером РПЛ
08 декабря
Мартинс не считает провалом первую часть сезона для «Спартака»
08 декабря
Президент РПЛ Алаев считает Сперцяна лучшим игроком первой части сезона
08 декабря
Глушаков оценил матч «Спартак» — «Динамо» как не особо яркий
07 декабря
Сортировать
Все комментарии
ВалераКарпин
ВалераКарпин
09 декабря в 14:54
А может все матчи показывать на бесплатных каналах,расширить лигу, надоело смотреть на одни и тех же,пусть столичные команды больше катаются по регионам популизируют футбол
альсато
альсато
09 декабря в 14:47
чемпионату России не динамики не хватает, а регионов участвующим в этом чемпионате!
shur
shur
09 декабря в 11:01, ред.
...ребятушки! Да что тут непонятного, футбол это тоже ремесло точь в точь! Рабочий каждый день ходит на завод и футболист от игры к игре одно и тоже !!! Главное в обеих случаях стержень у человека, запал,мастерство и нервы-вот тебе и динамика!
Нет этого,получите брак на заводе и никакую игру на поле!!!
А после отпуска недельку поработает с запалом,а потом рутина,
(влияет окружение и цели,а это лекарство!)
112910415
112910415
09 декабря в 09:25
статика зато качественная !
Alex_67
Alex_67
09 декабря в 04:38
Как всегда общие слова, чтобы скрыть досаду.
Capral
Capral
09 декабря в 01:02
Дед надеется, что после отдыха, команды проведут более качественную подготовку к сезону. Из этого следует, что после отдыха, в российском футболе появятся мысль, техника, динамика и тп. Умный дед, ничего не скажешь. Я бы в жизни до такого не допёр. Вот, что значит возраст... Оно и понятно, 85 лет- не шутка.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
09 декабря в 00:56
а еще у нас не дают право на ошибку, и это плохо, через ошибки приходит понимание.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
08 декабря в 23:47, ред.
Молодец дед !!!
Клал он большой и толстый на эту тухлую, вонючую корпоративную этику и сказал,
как есть: " РПЛ - го...но."

Мой личный респект Вам, Борис Петрович !
Варвар7
Варвар7
08 декабря в 23:03
"Чавой то" в РПЛ динамики не хватает ? - целых два Динамо играет московское и махачкалинское...)))
particular
particular
08 декабря в 22:16, ред.
Не хватает конкуренции и равномерного распределения игроков как в NHL... Это повысило бы уровень соперничества и зрелищности, вместо покупки в одну обойму загорелых игрунов для услады чьих-то амбиций...
Capral
Capral
08 декабря в 22:09
Российскому футболу много чего не хватает, разве только динамики?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 