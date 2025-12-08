Борис Игнатьев считает, что чемпионату России не хватает динамики

Командам Российской премьер-лиги (РПЛ) в первой части сезона не хватало стабильности и динамики. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.
«Однозначного впечатления от первой части РПЛ не сложилось, потому что чередовались хорошие игры как отдельных команд, так и в целом, но стабильности не было. Многие команды не добирают того, что требует болельщик и зритель, и отсюда впечатление немного смазанное, — сказал Игнатьев. — Если сказать кратко, то нашему чемпионату явно не хватает динамики, скорости и, конечно, индивидуального мастерства, которое в итоге выливается в общее качество командных действий. Будем надеяться, что после отдыха наши команды более качественно проведут подготовку к следующей части чемпионата».
После 18 туров РПЛ лидирует «Краснодар», набрав 40 очков. Следом идут петербургский «Зенит» (39 очков) и московский «Локомотив» (37). Чемпионат страны возобновится после зимней паузы.
Нет этого,получите брак на заводе и никакую игру на поле!!!
А после отпуска недельку поработает с запалом,а потом рутина,
(влияет окружение и цели,а это лекарство!)
Клал он большой и толстый на эту тухлую, вонючую корпоративную этику и сказал,
как есть: " РПЛ - го...но."
Мой личный респект Вам, Борис Петрович !
