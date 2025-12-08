Top.Mail.Ru
Акинфеев считает правильным создание приза имени Черенкова

08 декабря 2025, 16:18

Создание приза имени бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова является красивым и правильным жестом. Такое мнение в интервью высказал вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев.

Акинфеев получил приз ТАСС «За верность» имени Черенкова в категории «Российская премьер-лига».

«Создание премии имени Федора Черенкова, конечно, правильный и красивый жест. Федор Федорович — легенда, символ искренней преданности футболу и клубу. И для меня большая честь стать первым лауреатом этой премии», — сказал Акинфеев.

Приз «За верность» был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК «Дело» в августе 2024 года. Победители номинаций были выбраны решением жюри.

Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.

ABir
ABir
08 декабря в 21:19
Глубоко символично, что первым обладателем приза Черенкова стал вратарь ЦСКА Акинфеев. Черенков был бы доволен таким выбором лауреата.
Bad Listener
Bad Listener
08 декабря в 17:54, ред.
А я согласен, премия хорошая, потому что сейчас вокруг в основном футболисты хранят верность только валюте к сожалению, если бы хотя бы футболу хранить верность могли уже было бы хорошо, но и это случается не так то и часто как хотелось бы. Так хоть им что то будет напоминать что есть и другие неизмеримые в материальных вещах ценности.
Скромный форвард
Скромный форвард
08 декабря в 17:06
Игорь молодец, заслужил. 25 лет верой и правдой одному клубу. И хоть как спартаковец я его во время игры со Спартаком, мягко говоря, не очень люблю, но я его уважаю, ценю как воротчика сборной, человека посвятившего себя футболу. Акинфеев это глыба, пройдет время и он будет почитаться не меньше чем Яшин и Досаев.
Надо еще учредить приз "Мазепы" и вручить его Дзюбе, Соболеву и Быстрову.
shur
shur
08 декабря в 16:53, ред.
...во истину ! А вот Игорю Владимировичу,после вчерашнего, надо
учредить премию под утешительным названием :" Не засиделся
ли ты...?" или " Пора!".....!!!
Capral
Capral
08 декабря в 16:33
Даже в Киеве Федю Обожествляли!!! Уникальный был футболист!!! Футбольный Поэт- в прямом и переносном смысле этого слова!!! Однозначно, Приз в его Честь должен быть!!! Но если говорить шире, то не только приз, как преданность клубу может существовать, но и как приз- за саму игру, её тонкое понимание!!! Всё это принадлежит Черенкову!!!
Alex_67
Alex_67
08 декабря в 16:32
Сейчас опять по кругу пойдут...
Варвар7
Варвар7
08 декабря в 16:31
Там в составе жюри такие имена - что "хрен подвинешь"...)
