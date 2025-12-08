Акинфеев считает правильным создание приза имени Черенкова

1765199921

Создание приза имени бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова является красивым и правильным жестом. Такое мнение в интервью высказал вратарь московского ЦСКА .

Акинфеев получил приз ТАСС «За верность» имени Черенкова в категории «Российская премьер-лига».

«Создание премии имени Федора Черенкова, конечно, правильный и красивый жест. Федор Федорович — легенда, символ искренней преданности футболу и клубу. И для меня большая честь стать первым лауреатом этой премии», — сказал Акинфеев.

Приз «За верность» был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК «Дело» в августе 2024 года. Победители номинаций были выбраны решением жюри.

Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, президент Российского футбольного союза ( РФС ) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.