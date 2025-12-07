Сафонов назвал долгожданным дебют за ПСЖ в нынешнем сезоне

Российский вратарь Матвей Сафонов рад провести первый матч за французский «Пари Сен-Жермен» в текущем сезоне, поскольку этот момент был долгожданным для футболиста. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
6 декабря Сафонов сыграл за ПСЖ в домашней игре чемпионата Франции против «Ренна» (5:0).
«Ну, что, долгожданная, наконец-то, моя игра, — сказал Сафонов. — Лично мною долгожданная. Очень счастлив, что получилось выйти на поле, сыграть и сделать это достойно. Поздравляю всех, кто смотрел и следил. Надеюсь, что дальше — больше».
Для Сафонова прошедшая игра стала первой официальной за ПСЖ в нынешнем сезоне. До этого он участвовал только в товарищеских встречах сборной России против команд Катара (4:1), Ирана (2:1) и Перу (1:1). Игру пропустил французский голкипер ПСЖ Люка Шевалье, который пополнил состав парижан минувшим летом и ранее выходил на поле во всех 20 матчах различных турниров нынешнего сезона.
Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». В составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.
Следующий матч ПСЖ проведет 10 декабря на выезде против испанского «Атлетика» в рамках общего этапа Лиги чемпионов.
Это ведь только в Спартаке идиоту в раме конкурентов ноль; а в ПСЖ надо не только играть, но и за словами следить.
Так что поменьше с журналистами..., и побольше с мячиком на тренировках, - толку и пользы больше в разы будет.
Это ведь только в Спартаке идиоту в раме конкурентов ноль; а в ПСЖ надо не только играть, но и за словами следить.
Так что поменьше с журналистами..., и побольше с мячиком на тренировках, - толку и пользы больше в разы будет.
В Париже она зажигалка!..." Так держать Сафонушка!!!
В Париже она зажигалка!..." Так держать Сафонушка!!!