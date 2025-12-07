Сафонов назвал долгожданным дебют за ПСЖ в нынешнем сезоне

1765084100

07 декабря 2025, 08:08

Российский вратарь рад провести первый матч за французский «Пари Сен-Жермен» в текущем сезоне, поскольку этот момент был долгожданным для футболиста. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

6 декабря Сафонов сыграл за ПСЖ в домашней игре чемпионата Франции против «Ренна» (5:0).

«Ну, что, долгожданная, наконец-то, моя игра, — сказал Сафонов. — Лично мною долгожданная. Очень счастлив, что получилось выйти на поле, сыграть и сделать это достойно. Поздравляю всех, кто смотрел и следил. Надеюсь, что дальше — больше».

Для Сафонова прошедшая игра стала первой официальной за ПСЖ в нынешнем сезоне. До этого он участвовал только в товарищеских встречах сборной России против команд Катара (4:1), Ирана (2:1) и Перу (1:1). Игру пропустил французский голкипер ПСЖ Люка Шевалье, который пополнил состав парижан минувшим летом и ранее выходил на поле во всех 20 матчах различных турниров нынешнего сезона.

Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». В составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА . В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.