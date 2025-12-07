Top.Mail.Ru
Сафонов назвал долгожданным дебют за ПСЖ в нынешнем сезоне

07 декабря 2025, 08:08
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 0Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

Российский вратарь Матвей Сафонов рад провести первый матч за французский «Пари Сен-Жермен» в текущем сезоне, поскольку этот момент был долгожданным для футболиста. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

6 декабря Сафонов сыграл за ПСЖ в домашней игре чемпионата Франции против «Ренна» (5:0).

«Ну, что, долгожданная, наконец-то, моя игра, — сказал Сафонов. — Лично мною долгожданная. Очень счастлив, что получилось выйти на поле, сыграть и сделать это достойно. Поздравляю всех, кто смотрел и следил. Надеюсь, что дальше — больше».

Для Сафонова прошедшая игра стала первой официальной за ПСЖ в нынешнем сезоне. До этого он участвовал только в товарищеских встречах сборной России против команд Катара (4:1), Ирана (2:1) и Перу (1:1). Игру пропустил французский голкипер ПСЖ Люка Шевалье, который пополнил состав парижан минувшим летом и ранее выходил на поле во всех 20 матчах различных турниров нынешнего сезона.

Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». В составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Следующий матч ПСЖ проведет 10 декабря на выезде против испанского «Атлетика» в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Разумный Шляпник (раскрыть)
07 декабря в 18:54
Бьют не раздумывая, потому как думают до того, как бить. Поэтому и за башку после удара не хватаются, как наши " снайперы ".
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
07 декабря в 18:15, ред.
Давай, Мотя, удачи тебе!
Это ведь только в Спартаке идиоту в раме конкурентов ноль; а в ПСЖ надо не только играть, но и за словами следить.

Так что поменьше с журналистами..., и побольше с мячиком на тренировках, - толку и пользы больше в разы будет.
iBragim2102
iBragim2102
07 декабря в 16:31
Ждём Забарного в воротах
shur
shur
07 декабря в 14:02
"...Теперь не рыдает шарманка,
В Париже она зажигалка!..." Так держать Сафонушка!!!
CCCP1922
CCCP1922
07 декабря в 13:37
Конечно, для Матвея это событие — вон сколько эмоций!!!
Разумный Шляпник
Разумный Шляпник
07 декабря в 11:35
посмотрел обзор матча - такой высокий уровень скорости показывают команды, бьют вообще по воротам не раздумывая
Alex_67
Alex_67
07 декабря в 11:23
Он свою задачу выполнил — не пропустил
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
07 декабря в 11:22
Хорошо когда не основные футболисты могут себя отлично проявлять в тех играх в которых у них есть шанс это сделать.
112910415
112910415
07 декабря в 11:14
на уровне сыграл !
Rupertt
Rupertt
07 декабря в 10:38
Если честно, за Сафонова даже радостно. По такой схеме, может, ещё в феврале один матч получит. Главное — не спешить, ПСЖ любит растягивать удовольствие.
shlomo
shlomo
07 декабря в 10:01
Ну, как говорится, внес свой вклад в победу..... удачи!
sv_1969
sv_1969
07 декабря в 09:39
Мотя что на лавке сухой, что в воротах) Одно слово - сухарик)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
07 декабря в 09:26
Матч провел на хорошем уровне. Так держать))
VeniaminS
VeniaminS
07 декабря в 09:26
Дебют оказался отличным,ворота сухие !!!
ndjd7tejz27c
ndjd7tejz27c
07 декабря в 09:26
Теперь Матвею есть чем гордиться,не зря полгода просидел на скамейке
