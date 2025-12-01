Леонида Слуцкого номинировали на звание тренера года в Китае

1764601331

01 декабря 2025, 18:02

, возглавляющего «Шанхай Шэньхуа», номинировали на звание тренера года в Китае. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне российский специалист занял с «Шанхай Шэньхуа» второе место в чемпионате Китая и впервые вывел клуб в плей-офф азиатской Лиги чемпионов. Также команда выиграла Суперкубок Китая.