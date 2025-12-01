Леонида Слуцкого номинировали на звание тренера года в Китае

Леонида Слуцкого, возглавляющего «Шанхай Шэньхуа», номинировали на звание тренера года в Китае. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
В прошедшем сезоне российский специалист занял с «Шанхай Шэньхуа» второе место в чемпионате Китая и впервые вывел клуб в плей-офф азиатской Лиги чемпионов. Также команда выиграла Суперкубок Китая.
Слуцкому 54 года, он возглавляет китайский клуб с декабря 2023 года. По ходу карьеры он тренировал казанский «Рубин», элистинский «Уралан», «Москву», самарские «Крылья Советов», ЦСКА, английский «Халл» и нидерландский «Витесс». Вместе с ЦСКА специалист трижды стал чемпионом России, по два раза завоевал Кубок и Суперкубок России.
Тарасов,Чернышов,Бесков,Лобановский,Знарок,Хиддинк,
Фергюсон, Анчелотти....остановлюсь,дабы не забыть кого либо!!!
Искренне рад за уважаемого тренера,человека!!!
В честь "Года Лошади"...по китайскому календарю...
Но таранный, продавливает пятидесятикилограммовых на раз...))
бы очень рад! Попробовать,а вдруг! (...конечно шучю,Приятель...!!!)
визового режима прибывания в России ещё столько же, Слуцкий
договорится!!!
