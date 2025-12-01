Top.Mail.Ru
Леонида Слуцкого номинировали на звание тренера года в Китае

01 декабря 2025, 18:02

Леонида Слуцкого, возглавляющего «Шанхай Шэньхуа», номинировали на звание тренера года в Китае. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне российский специалист занял с «Шанхай Шэньхуа» второе место в чемпионате Китая и впервые вывел клуб в плей-офф азиатской Лиги чемпионов. Также команда выиграла Суперкубок Китая.

Слуцкому 54 года, он возглавляет китайский клуб с декабря 2023 года. По ходу карьеры он тренировал казанский «Рубин», элистинский «Уралан», «Москву», самарские «Крылья Советов», ЦСКА, английский «Халл» и нидерландский «Витесс». Вместе с ЦСКА специалист трижды стал чемпионом России, по два раза завоевал Кубок и Суперкубок России.

shur
shur ответ sir_Alex (раскрыть)
07 декабря в 19:00
...тронут вниманием к моей скромной персоне! Конечно список может быть обширным!
sir_Alex
sir_Alex ответ shur (раскрыть)
07 декабря в 18:55, ред.
Виктор Тихонов, конечно же. Эдуард Малафеев. Список можно продолжать.
shur
shur ответ sir_Alex (раскрыть)
05 декабря в 16:16, ред.
...мало кого ценю и уважаю, но Ферги один из непотопляемых,любимых авторитетов, безусловно!
Тарасов,Чернышов,Бесков,Лобановский,Знарок,Хиддинк,
Фергюсон, Анчелотти....остановлюсь,дабы не забыть кого либо!!!
sir_Alex
sir_Alex ответ shur (раскрыть)
05 декабря в 15:19
Наш-то самый лучший!!!
shur
shur ответ sir_Alex (раскрыть)
05 декабря в 11:06
...а то Я нашего Федота не знаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sir_Alex
sir_Alex ответ shur (раскрыть)
05 декабря в 10:02
Хорош Федот, да не тот 😉😄😀
shur
shur ответ sir_Alex (раскрыть)
02 декабря в 18:20
...талантливый человек хорош во всех начинаниях и событиях !!!
Искренне рад за уважаемого тренера,человека!!!
Sergo81
Sergo81
02 декабря в 16:43
Зовут этого негритёнка Луис Асуе. Он ярко выраженный центральный нап. Забивает далеко не всё, но гораздо больше, чем в Португалии, откуда пришёл. И пасы ему некому давать, дают ему и он завершает. Симпатичный нап, делает хорошо свою работу, и атмосфера к них нормальная, партнёры и тренер на одной волне с ним. Спецом обзоры посмотрел Шанхая.
sir_Alex
sir_Alex
02 декабря в 14:10
Молодец бегемотик!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 декабря в 13:40
Узнали про его прошлое....

В честь "Года Лошади"...по китайскому календарю...
oFANATo
oFANATo
02 декабря в 12:39
Заслужил Леонид Викторович.....
VeniaminS
VeniaminS
02 декабря в 11:36
Решили номинировать,значит достоин !
Aleks Captain
Aleks Captain
01 декабря в 23:52
Лёня "ушатывает" поднебесную .
Ruslik1982
Ruslik1982
01 декабря в 23:48
Леня единственный наверное, за кого хочется всегда только порадоваться
Шуня771
Шуня771
01 декабря в 23:00
В Шанхае есть нап негритёнок, который никого не слушается, в том числе и Л.В., играет сам на себя. столько моментов запорол не отдавая пас....
Но таранный, продавливает пятидесятикилограммовых на раз...))
Sergo81
Sergo81
01 декабря в 22:31
Ну а что, Лёня тактик, а китайцы исполнительны. Что скажет, то и делают. Леги то разбежались из Китая , никто воду не мутит. Работает человек, скромно, но за границей.
Сп62
Сп62
01 декабря в 21:33
Можно сказать, что футбольная карьера удалась. Ждём очередных успехов и хотелось бы в РПЛ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
01 декабря в 20:22
и здесь проиграет Слуцкий)) австралиец Кевин Мускат удачлив
shur
shur ответ jRest (раскрыть)
01 декабря в 20:22, ред.
...какой Спартак не тот уровень! В Реал Лёню или в МЮ , Я бы был
бы очень рад! Попробовать,а вдруг! (...конечно шучю,Приятель...!!!)
A.S.A
A.S.A
01 декабря в 20:19
Викторович молодец, постоянно ищет новые вызовы для себя! То в Нидерландах опыта наберался, то в английском Чемпионшипе, теперь вот Китай покоряет, молодец! Очень рад за него!
shur
shur
01 декабря в 20:19
...а футболистам «Шанхай Шэньхуа» прибавить к 30-ти дням без
визового режима прибывания в России ещё столько же, Слуцкий
договорится!!!
Balbes77773
Balbes77773 ответ jRest (раскрыть)
01 декабря в 20:07, ред.
Не пойдёт Слуцкий в Спартак-проклятое место!имхо..что бы там не говорили-тренер Спартака-проклят изначально!
CCCP1922
CCCP1922
01 декабря в 19:57
Ну наконец-то заметили, что он работает
particular
particular
01 декабря в 19:42
Опыта набрался, шишек наполучал, - пора и в номинации потолкаться с претендентами :)
Vilar
Vilar
01 декабря в 19:21
Не Оскар, конечно, но тоже приятно...
112910415
112910415
01 декабря в 19:09
геройский парень !
jRest
jRest
01 декабря в 19:06
Теперь Спартак может смело Леонида приглашать - тренер с мировым именем.
ur9fgfkafnp5
ur9fgfkafnp5
01 декабря в 19:01
Рад за него, похоже он там уже прописался
Варвар7
Варвар7
01 декабря в 18:54
Ну всё Лёня - готовь баул под юани...)
