В «Пафосе» заявили, что не ведут переговоров со «Спартаком» по Карседо

1766566541

вчера, 11:55

Руководство кипрского футбольного клуба «Пафос» не обсуждает с московским «Спартаком» возможное назначение на пост главного тренера красно-белых испанца Хуана Карлоса Карседо. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал спортивный директор «Пафоса» Кристиан Джаретта.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Карседо, возглавляющий «Пафос», является главным кандидатом на пост главного тренера красно-белых.

«Возможное назначение Карседо в „Спартак“? Мне ничего неизвестно об этом. Как бы то ни было, со мной никто не связывался», — сказал Джаретта.

Карседо 52 года, он возглавляет «Пафос» с 2023 года, под его руководством клуб стал чемпионом страны и обладателем Кубка Кипра. Ранее он возглавлял испанские «Ибицу» и «Сарагосу». Также Карседо работал в тренерском штабе Унаи Эмери в «Спартаке» в 2012 году. Кроме того, он входил в штаб специалиста в испанских «Валенсии» и «Севилье», французском «Пари Сен-Жермен» и английском «Арсенале».

«Спартак» объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера 11 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых был назначен Вадим Романов, под руководством которого столичная команда вышла в полуфинал «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Фонбет — Кубка России, переиграв по сумме двух матчей московский «Локомотив». Также на этом отрезке красно-белые в чемпионате страны победили столичный ЦСКА (1:0), уступили калининградской «Балтике» (0:1) и сыграли вничью с московским «Динамо».

По итогам 18 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.