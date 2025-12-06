Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Гусев пока не знает, останется ли он и. о. главного тренера «Динамо»

06 декабря 2025, 20:24

Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» Ролан Гусев пока не знает, останется ли он в команде в следующем году. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу «Динамо» сыграло вничью со столичным «Спартаком» в гостевом матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:1. Это была заключительная игра команд в нынешнем году. О назначении 48-летнего Гусева и. о. главного тренера стало известно 17 ноября после того, как пост главного тренера команды покинул Валерий Карпин, который также возглавляет сборную России.

«Смысла отвечать на такой вопрос нет, я не знаю». — ответил Гусев на вопрос, когда он узнает о своем будущем.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров назвал неудовлетворительными результаты команды в 2025 году. «Динамо» с 21 очком располагается на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

«Согласен со сказанным Павлом Константиновичем. О чем тут стоит говорить, когда „Динамо“ находится на таком месте», — отметил Гусев.

Следующий матч РПЛ «Динамо» проведет в следующем году дома с самарскими «Крыльями Советов».

Jeck Denielse
Jeck Denielse
07 декабря в 00:14
Зачем вообще спрашивать у тех кто не знает.???
Когда есть люди которые знают...
Непонятно...
Capral
Capral
07 декабря в 00:10
А.В.Бубнов назвал Гусева гадёнышем. Считаю это правильно и по делу.
8nc8hfb8sahz
8nc8hfb8sahz
06 декабря в 23:52
Сиюминутного результата никто не даст, поэтому можно дать ему ещё поработать до конца сезона
Alex_67
Alex_67
06 декабря в 22:37
Пусть не строит никаких планов на Динамо, нечего ему там делать...
shur
shur
06 декабря в 21:16
....И.О. - надо дожить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron
06 декабря в 20:31
Время покажет..
Ну пусть уж до конца сезона поработает
Гость
