Гусев пока не знает, останется ли он и. о. главного тренера «Динамо»

1765041863

06 декабря 2025, 20:24

Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» пока не знает, останется ли он в команде в следующем году. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу «Динамо» сыграло вничью со столичным «Спартаком» в гостевом матче 18-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) со счетом 1:1. Это была заключительная игра команд в нынешнем году. О назначении 48-летнего Гусева и. о. главного тренера стало известно 17 ноября после того, как пост главного тренера команды покинул Валерий Карпин, который также возглавляет сборную России.

«Смысла отвечать на такой вопрос нет, я не знаю». — ответил Гусев на вопрос, когда он узнает о своем будущем.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров назвал неудовлетворительными результаты команды в 2025 году. «Динамо» с 21 очком располагается на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

«Согласен со сказанным Павлом Константиновичем. О чем тут стоит говорить, когда „Динамо“ находится на таком месте», — отметил Гусев.