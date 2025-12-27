«Балтика» объявила об уходе двух футболистов

1766841466

вчера, 16:17

Защитники и венесуэлец покинули калининградский футбольный клуб «Балтика». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Решение о расторжении контрактов было принято по взаимным соглашениям.

Мохаммаду 29 лет, он выступал за «Балтику» с 2024 года, в 39 матчах за клуб он забил три гола и отдал три голевые передачи. В составе команды он стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата России в сезоне-2024/25. 24-летний Луна также был игроком калининградцев с 2024 года, в его активе 25 матчей за «Балтику», в прошлом сезоне он выступал на правах аренды за подмосковные «Химки».