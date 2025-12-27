«Балтика» объявила об уходе двух футболистов

Защитники Амир Мохаммад и венесуэлец Диего Луна покинули калининградский футбольный клуб «Балтика». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Решение о расторжении контрактов было принято по взаимным соглашениям.
Мохаммаду 29 лет, он выступал за «Балтику» с 2024 года, в 39 матчах за клуб он забил три гола и отдал три голевые передачи. В составе команды он стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата России в сезоне-2024/25. 24-летний Луна также был игроком калининградцев с 2024 года, в его активе 25 матчей за «Балтику», в прошлом сезоне он выступал на правах аренды за подмосковные «Химки».
«Балтика» после 18 туров занимает пятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), команда набрала 35 очков и на пять очков отстает от лидирующего «Краснодара».
из-за наличия у клуба задолженности. Получается, что ГТ не в курсе или скрывают от него, чтобы не устроил очередные разборки с воплями))).
Прикупят пару молодых, толковых гренадёров и пойдут дальше наводить страх...
