«Балтика» объявила об уходе двух футболистов

вчера, 16:17

Защитники Амир Мохаммад и венесуэлец Диего Луна покинули калининградский футбольный клуб «Балтика». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Решение о расторжении контрактов было принято по взаимным соглашениям.

Мохаммаду 29 лет, он выступал за «Балтику» с 2024 года, в 39 матчах за клуб он забил три гола и отдал три голевые передачи. В составе команды он стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата России в сезоне-2024/25. 24-летний Луна также был игроком калининградцев с 2024 года, в его активе 25 матчей за «Балтику», в прошлом сезоне он выступал на правах аренды за подмосковные «Химки».

«Балтика» после 18 туров занимает пятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), команда набрала 35 очков и на пять очков отстает от лидирующего «Краснодара».

Запад39
Запад39 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 03:15
Два лавочника. Луна после крестов не смог выиграть конкуренцию и не факт ещё что и без крестов бы выиграл. А Мохамад то и в пердиве не всегда удачные матчи играл, не было стабильности. Какие тут беспокойства, избавились на данный момент от балласта. Хотя вклад тот-же Мохамад большой внёс когда команда выходила в РПЛ и Луна при Игнашевиче был весьма хорош. Уткин наверное следующий на выход.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:06
Значит могут обойтись без этих игроков.
adekvat
adekvat ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 22:48
Вот и сократили зарплатную ведомость.
Vilar
Vilar
вчера в 22:28, ред.
Как-то не вяжется: 1).Талалаев заявил, что выступает против продажи любого(!) футболиста «Балтики». 2). Уход двух футболистов Балтики по взаимным соглашениям. 3). РФС наложил на «Балтику» запрет на регистрацию новичков,
из-за наличия у клуба задолженности. Получается, что ГТ не в курсе или скрывают от него, чтобы не устроил очередные разборки с воплями))).
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:40
Ну выводы пка делать рано - дождёмся "футбольной весны"...
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:48
Да не, баллы то я заработал, но вышло глупо 😂😂😂
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:48
Вроде бы и не лидеры, но ситуация неоднозначная... Мне кажется, основание для беспокойства есть...
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:47
Если на их места придут футболисты сильнее и голоднее до результата — тогда вопросов нет. Но если это просто сокращение состава без адекватной замены, то можно и аукнуться во второй части сезона.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:47
Ещё заработаете. Вы- способный, сразу понял.)))
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:44
Да? Ну тогда эти трансферы не с целью распродать горячие пирожки пока не остыли. Глупо вышло. А я то хотел 10 баллов заработать)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:43
Это игроки не самого основного списка... Я так понимаю, что Балтика проводит оптимизацию своего состава — не очень богатый клуб сокращает расходы. Длинную лавку немногие в РПЛ могут содержать.
BDA81
BDA81 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:19
Один в один был клиент в свое время про Лестер))))
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:13
Я так понимаю что это лавочники и к тому же гастарбайтеры! Другое дело надо брать кого то!
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:03
Это не ведущие игроки, как я понимаю. То, что скатятся- это точно, невозможно же всё время пахать на поле, силы же не вечные и люди не лошади. Но пока, серьезных желающих на балтийцев не заметил. Возможно еще появятся.
Шуня771
Шуня771
вчера в 16:41
В общем избавились от балласта.
Прикупят пару молодых, толковых гренадёров и пойдут дальше наводить страх...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:34, ред.
Ну что, по весне Балтика покатится в середину таблицы? Хватит, затянулась кёнигсбергская сказочка
