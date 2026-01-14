Дзюба назвал переход из «Спартака» в «Зенит» самым трудным решением в жизни

1768400135

сегодня, 17:15

Переход из московского футбольного клуба «Спартак» в петербургский «Зенит» стал самым трудным решением в жизни нападающего . Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

«Самое трудное решение в жизни? Когда переходил из „Спартака“ в „Зенит“ — это было кошмарное время», — сказал Дзюба.

Дзюба является воспитанником «Спартака», он являлся игроком основной команды красно-белых с 2006 по 2015 год. Вместе со «Спартаком» он трижды стал серебряным призером чемпионата России. С 2015 по 2022 год Дзюба выступал за «Зенит», с которым четырежды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и четырежды — Суперкубок России.