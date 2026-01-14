Top.Mail.Ru
Дзюба назвал переход из «Спартака» в «Зенит» самым трудным решением в жизни

сегодня, 17:15

Переход из московского футбольного клуба «Спартак» в петербургский «Зенит» стал самым трудным решением в жизни нападающего Артема Дзюбы. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

«Самое трудное решение в жизни? Когда переходил из „Спартака“ в „Зенит“ — это было кошмарное время», — сказал Дзюба.

Дзюба является воспитанником «Спартака», он являлся игроком основной команды красно-белых с 2006 по 2015 год. Вместе со «Спартаком» он трижды стал серебряным призером чемпионата России. С 2015 по 2022 год Дзюба выступал за «Зенит», с которым четырежды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и четырежды — Суперкубок России.

sv_1969
sv_1969 ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 19:27
Так и есть! Согласен с Вами!
sv_1969
sv_1969 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 19:26
Кому как а я борщ люблю))
lazzioll
lazzioll ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 18:37
никому неизвестный начинающий журналист столкнулся на кассе в Пятерочке с никому не нужным типа футболистом Дзюбой. встретилось два одиночества, слово за слово и понеслось, решили интервью сделать и потом его разбить на 900 цитат. с очевидными и всем давно известными вещами. один вопрос - на---я и главное зачем. все это слышали одно и тоже уже по сорок раз. про Спартак про Зенит про дрочку в онлифанс, про голы про сборную. я понимаю выдержать паузу и еще раз взять интервью у футболиста лет через 10 когда карьера закончится, типа вспомнить былое. но зачем вот это тягание давно умершего трупа туда-сюда. одни и те же вопросы, одни и те же ответы...
Capral
Capral
сегодня в 18:06
Еще один страдалец, вслед за Бириновым...
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 18:00, ред.
..как же не поделится о переходе с "тарасовскоо борща" на "чёрную икру" от Газпрома,тяжело...!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:57
Я то грешным делом подумал что Артемки больше в ленте не будет))) Ан нет)))
