«Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Арсеналом»

вчера, 22:30
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест0 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 0:0.

По итогам встречи «Ноттингем Форест» имеет 22 очка, у гостей — 50 очков.

В следующем матче «Ноттингем Форест» сыграет 25 января, соперником будет «Брентфорд». «Арсенал» проведет следующий матч 25 января, (соперник — «Манчестер Юнайтед»).

A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:41
Вот в этом и есть весь Артета.... он отлично знает, что календарь ппц какой плотный, так зачем же нужно было выставлять основной состав в матче Кубка Лиги против Челси, что бы через 3 дня полудохлые игроки бились против команды Шона Даича?! Против его команд всегда сложно играть, а когда игроки не до конца востановились, это еще сложнее....в итоге, комфортного результата против Челси не добились, хоть и победили, а в матче АПЛ очки потеряли....благо Сити вчера оступился, только Вилла сегодня может приблизиться....
Впереди сложный выезд к Интеру, а потом игра с окрыленным МЮ....надеюсь хватит ума не рвать жилы в Милане, игра против МЮ куда более важнее!!!
labasy
labasy
сегодня в 12:06
Как они станут чемпионами, если не выиграть таких матчей, они играют на 3 фронта, чемпионат, кубки, лига чемпионов, завтра весной очень тяжело будет, если сейчас когда соперники, сами отдают очки, надо набрать больше очков, чтобы весной нормально играть на все фронт, если не станет Чемпионом, то для болельщиков Арсенала будет настоящим шоком
shur
shur
сегодня в 09:57
...Однако не прошёл дремучий "Лес" "Арсенал", но и не заблудился!!!
