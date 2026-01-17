«Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Арсеналом»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 0:0.
По итогам встречи «Ноттингем Форест» имеет 22 очка, у гостей — 50 очков.
В следующем матче «Ноттингем Форест» сыграет 25 января, соперником будет «Брентфорд». «Арсенал» проведет следующий матч 25 января, (соперник — «Манчестер Юнайтед»).
Впереди сложный выезд к Интеру, а потом игра с окрыленным МЮ....надеюсь хватит ума не рвать жилы в Милане, игра против МЮ куда более важнее!!!
