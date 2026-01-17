Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Челси» дома победил «Брентфорд»

сегодня, 20:00
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Челси» и «Брентфорд». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами у хозяев отметились: Жоао Педро (26') и Палмер (76', пенальти).

По итогам встречи «Челси» имеет 34 очка, у гостей — 33 очка.

В следующем матче «Челси» сыграет 25 января, соперником будет «Кристал Пэлас». «Брентфорд» проведет следующий матч также 25 января (соперник — «Ноттингем Форест»).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Интер» в гостях обыграл «Удинезе»
Сегодня, 19:00
«Реал» одержал победу над «Леванте»
Сегодня, 18:00
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии
Сегодня, 17:30
«Монако» с Головиным проиграл дома «Лорьяну»
Вчера, 23:32
«Барселона» победила «Расинг» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании
Вчера, 01:10
«Милан» в гостях обыграл «Комо» в матче чемпионата Италии
Вчера, 00:45
Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 22:10, ред.
С важной победой Челси!
Наконец-то завершился длинный период без победы в АПЛ! Еще и не пропустили.
Да, не очень смотрибельный футбол показали играя у себя. Но отлично воспользовались ошибками защиты пчел!
Самые лучшие игроки это вратарь Санчес и центральный нападающий Педро)), Палмер в конце немного показал, что он есть. Но пенальти исполнил великолепно! Кайседо как всегда на высоте. Остальные посредственно.
А у Брентфорда реализация хромала. Да и Санчес не позволил в каких то моментах. Будь они точнее было бы грустно для синих.
Но победа есть победа. Это кончено же вдохновит и тренера и игроков. И даже болельщиков)
z9tykb7cj664
z9tykb7cj664
сегодня в 21:48
"Брентфорд" сегодня играл неплохо в атаке, но упустил все свои голевые моменты. А вот в обороне "пчёлы" слишком уж часто ошибались в простых ситуациях, за что и были наказаны. Лиам Росеньор с победы дебютировал в английской премьер-лиге у руля "Челси". Лондонский клуб набрал 34 очка и обошёл в турнирной таблице "Брентфорд", у которого осталось 33 балла.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 21:26
матч не смотрел, по результату показаться могло что "на классе". но насторожило что Брентфорд нифига не подарок клуб. пошел смотреть статистику и по ней похоже что Челси повезло выиграть..
drug01
drug01
сегодня в 21:08
Вот и пошли победы Челси!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 