«Челси» дома победил «Брентфорд»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Челси» и «Брентфорд». Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голами у хозяев отметились: Жоао Педро (26') и Палмер (76', пенальти).
По итогам встречи «Челси» имеет 34 очка, у гостей — 33 очка.
В следующем матче «Челси» сыграет 25 января, соперником будет «Кристал Пэлас». «Брентфорд» проведет следующий матч также 25 января (соперник — «Ноттингем Форест»).
Наконец-то завершился длинный период без победы в АПЛ! Еще и не пропустили.
Да, не очень смотрибельный футбол показали играя у себя. Но отлично воспользовались ошибками защиты пчел!
Самые лучшие игроки это вратарь Санчес и центральный нападающий Педро)), Палмер в конце немного показал, что он есть. Но пенальти исполнил великолепно! Кайседо как всегда на высоте. Остальные посредственно.
А у Брентфорда реализация хромала. Да и Санчес не позволил в каких то моментах. Будь они точнее было бы грустно для синих.
Но победа есть победа. Это кончено же вдохновит и тренера и игроков. И даже болельщиков)
