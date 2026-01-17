Top.Mail.Ru
«Ливерпуль» и «Бернли» сыграли вничью

сегодня, 20:00
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ливерпуль» и «Бернли». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Голом у хозяев отметился Вирц (42'). За гостей забил Эдвардс (65').

По итогам встречи «Ливерпуль» имеет 36 очков, у гостей — 14 очков.

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет 24 января, соперником будет «Борнмут». «Бернли» проведет следующий матч также 24 января (соперник — «Тоттенхэм»).

Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:51
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:44
...где то в Далёкой Африке усмехнулся Салах! Собрав чемоданы Он
заказал билет до Ливерпуля, а в это время Нигерия уже утопала в бронзовом цвете!!!
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:42
Да и во втором тоже, но в первом показалось больше давили. Понятно...
zk64fbguy3tc
zk64fbguy3tc
сегодня в 21:38
Продлил свою беспроигрышную серию "Ливерпуль" до десяти матчей только в АПЛ, чего даже у "Сити" нет, поскольку проиграли "горожане" сегодня в манчестерском дерби. Вот только парадокс в том, что радости от этой серии немного у поклонников "красных", ведь с "Лидсом" потеряли четыре очка их любимцы, сегодня два балла с "Бёрнли", еще не сумели обыграть "Фулхэм" и "Сандерленд". Короче говоря, с такими результатами рискуют мерсисайдцы всерьез вылететь из топ-4, хотя по итогам этого тура на четвертом месте коллектив Слота останется.
drug01
drug01 ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 21:10
Нет вызова???
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Рамиль Муллануров 1 (раскрыть)
сегодня в 21:09
Добрый вечер.

Рады что приз Вам понравился и что смогли таким образом порадовать Вас.

Всего доброго, приятного времяпрепровождения на сайте.
Capral
Capral ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 21:03, ред.
И во втором тоже давил. Играли быстро, агрессивно, но системности в игре не хватает, не хватает организации игры и игровой дисциплины.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 20:53
Ливер давил особенно в первом тайме. Были моменты. Не везет что ли. И пенальти Собо не забил.
labasy
labasy
сегодня в 20:48
Вообще игры нет у Слота, его надо поменять, раз освободился Хаби Алонсо и дать ему доиграть этот сезон, так как можно сказать Арсенал уже с одной ногой чемпион АПЛ
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:47
Да уж! Совсем что то не прёт у Ливера!!!
Niagara
Niagara
сегодня в 20:41
позор ливеру
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 20:36
как же угробил команду этот лысый физрук....командной игры нет от слова совсем..команда деградирует .. поражение на или ничья на Энфилде от команд зоны вылета стало обыденностью...болельщики уже уходят до финального свистка...и самое печальное никакого просвета нет...в глазах большинства игроков пох....иизм....
Хаби Алонсо надо приглашать
Capral
Capral ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 20:29
Kак говорится- "дурне сало без хлиба"...................................
Рамиль Муллануров 1
Рамиль Муллануров 1
сегодня в 20:25
Приз за декабрьскую победу в конкурсе прогнозов группа Воронина В. получен. От всей души примите самые искренние благодарности за такую приятную награду.
Еще раз огромное спасибо за вашу щедрость и внимание!
Nenash
Nenash
сегодня в 20:24
Бернли сегодня : 🤭
Capral
Capral
сегодня в 20:19
Думаю- это лучший матч Вирца за Ливерпуль, и не только потому что играл против аутсайдера. С самого начала было ясно, что позиция левого убежденного вингера не для Вирца, где ему, образно говоря не хватало кислорода... Видимо, Слот понял свою неправоту и перевёл немца в центр. Сейчас, у Вирца появился полный спектр возможностей- как разгонять атаку, так и направлять её...

Почти идеальная игра Вирца, с учетом гола и даже неиспользованных возможностей для взятия ворот. У Вирца появилась возможность маневрировать, менять фланги и перемещаться в центр, откуда он отлично видит поле и партнеров. Сразу игра приобрела направленность и мысль. Вместе с тем, если говорить об игре Ливера в целом, грубейшие позиционные ошибки в центре поля и особенно в ЦЗ, незамедлительно сказались на потеpе важнейших очков. Недопустимо играть так в середине поля, так проваливаться.

Ну а гости самоотверженно защищались и сражались, бросались под мяч и заработали честно свою ничью, хотя повторюсь, 11 ударов в створ ворот Бернли не принесли Ливеру столь желанной победы.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 20:17
Что то совсем не ладится игра у Ливерпуля в последнее время, вроде и моменты создают, и игру контролируют, но соперники умудряются создать минимум моментов и с выгадой реализовать их....вот сегодня, Бернли забил единственный мяч, нанеся всего один удар в створ!!!
