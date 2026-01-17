«Ливерпуль» и «Бернли» сыграли вничью

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ливерпуль» и «Бернли». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Голом у хозяев отметился Вирц (42'). За гостей забил Эдвардс (65').
По итогам встречи «Ливерпуль» имеет 36 очков, у гостей — 14 очков.
В следующем матче «Ливерпуль» сыграет 24 января, соперником будет «Борнмут». «Бернли» проведет следующий матч также 24 января (соперник — «Тоттенхэм»).
заказал билет до Ливерпуля, а в это время Нигерия уже утопала в бронзовом цвете!!!
Хаби Алонсо надо приглашать
Еще раз огромное спасибо за вашу щедрость и внимание!
Почти идеальная игра Вирца, с учетом гола и даже неиспользованных возможностей для взятия ворот. У Вирца появилась возможность маневрировать, менять фланги и перемещаться в центр, откуда он отлично видит поле и партнеров. Сразу игра приобрела направленность и мысль. Вместе с тем, если говорить об игре Ливера в целом, грубейшие позиционные ошибки в центре поля и особенно в ЦЗ, незамедлительно сказались на потеpе важнейших очков. Недопустимо играть так в середине поля, так проваливаться.
Ну а гости самоотверженно защищались и сражались, бросались под мяч и заработали честно свою ничью, хотя повторюсь, 11 ударов в створ ворот Бернли не принесли Ливеру столь желанной победы.
