«Ливерпуль» и «Бернли» сыграли вничью

1768669215

сегодня, 20:00

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ливерпуль» и «Бернли». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Голом у хозяев отметился Вирц (42'). За гостей забил Эдвардс (65').

По итогам встречи «Ливерпуль» имеет 36 очков, у гостей — 14 очков.

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет 24 января, соперником будет «Борнмут». «Бернли» проведет следующий матч также 24 января (соперник — «Тоттенхэм»).