Нигерия обыграла Египет в матче за 3-е место на Кубке Африки

сегодня, 21:20
ЕгипетЛоготип футбольный клуб Египет0 : 0Логотип футбольный клуб НигерияНигерияЗакончился после серии пенальти

В матче за 3-е место Кубка африканских наций встречались Египет и Нигерия.

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти нигерийцы победили 4:2.

Завтра в финале турнира сыграют Сенегал и Марокко.

Источник: soccer.ru
fyfpccx9deqm
fyfpccx9deqm
сегодня в 21:43
Две "звезды" из АПЛ бездарно исполнили свои попытки и лишили сборную бронзы. Судя по настрою, им эта бронза была неинтересна
shur
shur
сегодня в 21:33, ред.
...И здесь Салах не преуспел,
Хотя бы бронзу в Ливер привезти!
Теперь домой в Египет, в пирамиду!
На время душу отвести!!!
Гость
