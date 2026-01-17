Нигерия обыграла Египет в матче за 3-е место на Кубке Африки

1768674025

сегодня, 21:20

В матче за 3-е место Кубка африканских наций встречались Египет и Нигерия.

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти нигерийцы победили 4:2.

Завтра в финале турнира сыграют Сенегал и Марокко.