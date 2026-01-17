Нигерия обыграла Египет в матче за 3-е место на Кубке Африки

В матче за 3-е место Кубка африканских наций встречались Египет и Нигерия.
Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти нигерийцы победили 4:2.
Завтра в финале турнира сыграют Сенегал и Марокко.
Хотя бы бронзу в Ливер привезти!
Теперь домой в Египет, в пирамиду!
На время душу отвести!!!
