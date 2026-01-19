Top.Mail.Ru
Бразильский «Интернасьонал» согласовал трансфер футболиста ЦСКА Вильягры

сегодня, 08:58

Бразильский футбольный клуб «Интернасионал» договорился о трансфере полузащитника российского ЦСКА Родриго Вильягры. Об этом сообщила пресс-служба «Интернасьонала».

«В ближайшие дни спортсмен прибудет в Порту-Алегри для прохождения медицинского осмотра и завершения необходимых юридических и административных процедур, — говорится в сообщении. — После завершения этих этапов и успешного прохождения медицинского осмотра игрок будет официально объявлен игроком клуба на сезон 2026 года и присоединится к профессиональной команде на тренировочной базе под руководством тренера Пауло Пеццолано».

Вильягре 24 года, он выступает за ЦСКА с марта 2025 года. В нынешнем сезоне аргентинец провел за клуб 11 матчей в различных турнирах, не отметившись результативными действиями. Ранее он выступал за аргентинские «Ривер Плейт», «Тальерес» и «Росарио».

25процентный клоун
25процентный клоун ответ 4mfp6rwz37fm (раскрыть)
сегодня в 11:23
тут стоит добавить " как обычно и во все времена"
lazzioll
lazzioll
сегодня в 11:23, ред.
я может туповат, но я не понял новости. какой трансфер? а год он кем был с 5 марта 2025 года в ЦСКА??? в аренде??? нет. или это испытательный срок был год а сейчас только подписывают контракт??
пысы. аааааааа, ну псец. это Бразильцы покупают его из ЦСКА. привыкнешь что все новости о переходах оттуда. как-то сразу и непонятно по тексту.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:22
Запасусь попкорном и послушаю байки про самую лучшую селекцию и трансферную политику армейцев
112910415
112910415
сегодня в 11:06
ко всеобщему удовольствию
4mfp6rwz37fm
4mfp6rwz37fm
сегодня в 11:03
Наверняка ЦСКА сработал в минус.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:51
Круговорот южноамериканских игроков в природе происходит постоянно...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:55
Наверное так будет лучше для всех
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:46
Для ЦСКА это удачная сделка.Вильягра лучше вернуться домой...удачи.
