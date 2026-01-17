«Бока Хуниорс» просит у «Спартака» 20 млн долларов за Себальоса

1768666781

сегодня, 19:19

Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» хочет получить не менее 20 млн долларов за трансфер форварда в «Спартак».

Сообщается, что москвичи недавно сделали неофициальное предложение на сумму около $9 млн.

Аргентинскую сторону эта сумма не устроила. «Бока» будет готова продать Себальоса только за сумму, указанную в контракте в качестве отступных — 20 млн долларов.