«Бока Хуниорс» просит у «Спартака» 20 млн долларов за Себальоса

Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» хочет получить не менее 20 млн долларов за трансфер форварда Эсекеля Себальоса в «Спартак».
Сообщается, что москвичи недавно сделали неофициальное предложение на сумму около $9 млн.
Аргентинскую сторону эта сумма не устроила. «Бока» будет готова продать Себальоса только за сумму, указанную в контракте в качестве отступных — 20 млн долларов.
- Он же Себальос...
- Куда?
- В Москву....
А, вот, ЦСКА - да, проявил интерес.
