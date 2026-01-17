Top.Mail.Ru
«Бока Хуниорс» просит у «Спартака» 20 млн долларов за Себальоса

сегодня, 19:19

Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» хочет получить не менее 20 млн долларов за трансфер форварда Эсекеля Себальоса в «Спартак».

Сообщается, что москвичи недавно сделали неофициальное предложение на сумму около $9 млн.

Аргентинскую сторону эта сумма не устроила. «Бока» будет готова продать Себальоса только за сумму, указанную в контракте в качестве отступных — 20 млн долларов.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 22:07
Всегда надо торговаться, но 20 млн дорого...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 22:02, ред.
За 20 млн долларов только Себальос на Хуниорс...
shur
shur
сегодня в 21:50
...а не пора ли намять бока Хунио(орс) .....???!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:59
- Хуан, а где Эсекель ?
- Он же Себальос...
- Куда?
- В Москву....
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:51
Чел стоит всего 7 млн! И что интересно контракт у негго до: 31 дек. 2026 г.! То есть через полгода можно бесплатно его брать! Какие 20 млн!!!! Утка или там ....
derrik2000
derrik2000
сегодня в 19:50, ред.
Вчера-сь уже было опровержение Спартака: клуб ИМ не интересуется.
А, вот, ЦСКА - да, проявил интерес.
True Story
True Story
сегодня в 19:42
