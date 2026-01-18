«Арсенал» нашел новый клуб для Зинченко

1768755468

сегодня, 19:57

«Аякс» готов забрать из «Ноттингем Форест». Украинский футболист находится в аренде в «Форест» от «Арсенала», но не входит в планы тренера Шона Дайча.

На прошлой неделе Дайч подтвердил, что ведутся переговоры с «Арсеналом» о досрочном расторжении контракта, заключенного на весь сезон. De Telegraaf сообщает, что «Арсенал» уже нашел для Зинченко новый клуб — «Аякс».

Сам Зинченко не против этого перехода, но пока не дал окончательное согласие. Потенциально украинец может стать игроком «Аякса» на постоянной основе, поскольку его контракт истекает летом.