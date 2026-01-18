Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Арсенал» нашел новый клуб для Зинченко

сегодня, 19:57

«Аякс» готов забрать Александра Зинченко из «Ноттингем Форест». Украинский футболист находится в аренде в «Форест» от «Арсенала», но не входит в планы тренера Шона Дайча.

На прошлой неделе Дайч подтвердил, что ведутся переговоры с «Арсеналом» о досрочном расторжении контракта, заключенного на весь сезон. De Telegraaf сообщает, что «Арсенал» уже нашел для Зинченко новый клуб — «Аякс».

Сам Зинченко не против этого перехода, но пока не дал окончательное согласие. Потенциально украинец может стать игроком «Аякса» на постоянной основе, поскольку его контракт истекает летом.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Бока Хуниорс» просит у «Спартака» 20 млн долларов за Себальоса
Вчера, 19:19
СлухиФорвард «Байера» Кофане попал в сферу интересов «Реала»
16 января
СлухиТер Штеген решил перейти в «Жирону»
16 января
«Кристал Пэлас» согласился продать Гуэхи в «Манчестер Сити»
16 января
«Барселона» сообщила Рэшфорду о желании сохранить его в команде
10 января
В «Барселоне» подтвердили трансфер Канселу
07 января
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:17, ред.
Нашли куда пристроить, и слава Богу...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 